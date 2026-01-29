Juan Moreno (Astilleros San Enrique): «No hemos alcanzado el nivel comprometido, pero antes o después habrá un barco en la grada»

— ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

— Lo que creemos es que o tienen dudas o no tienen constancia de todo lo que hemos hecho aquí. Aunque nuestra primera intención fue la de empezar directamente con construcción naval, es un mercado tremendamente conservador, y lo cierto es que es muy difícil arrancar desde cero desde astilleros parados. Vulcano estaba muy deteriorado, llevaba muchos años abandonado. Tuvimos que encontrar nuestro nicho de mercado. Al final, hasta que te organizas, hasta que detectas exactamente qué es lo que tienes que hacer, lo implementas y consigues ejecutarlo, se pasa un tiempo y ha habido algunos retrasos con respecto a lo que nos comprometimos con la Autoridad Portuaria. Que lo informamos, ¿vale? Porque siempre les hemos informado. Si es que nosotros hemos pedido modificaciones al plan de actuaciones comprometido con el puerto porque necesitábamos hacer cosas diferentes.

— ¿Entonces?

— O no se ha entendido, no nos hemos sabido explicar o no ha habido demasiada voluntad de entendimiento, pero la realidad es que hemos cerrado 2025 con beneficios, con 200 personas trabajando aquí y con una proyección y cartera ya cerrada para 2026 que duplica 2025 y, además, con proyección hasta 2030. Hemos ganado un pedido con Ferrovial, con Dragados, con BlueNewables. A mí no me hace falta que nadie me diga, ni un título concesional, qué es lo que tengo que hacer para poner en marcha mi empresa. Yo sé lo que necesita y lo vamos a seguir haciendo, pero con nuestros tiempos, en función, como todo criterio empresarial, de cómo se van sucediendo las cosas y cuáles son las necesidades.

— Astilleros San Enrique ya recibió una prórroga, desde la primavera de 2024 hasta mayo de 2025. Lo que estaba estipulado desde el inicio era, y constaba en la primera nota de prensa de su empresa, una facturación a partir de 10 millones de euros en el primer año, el compromiso de contratación de 28 personas e inversiones, y eso no se ha cumplido. Todas las concesiones fijan unos requisitos.

— Si nosotros tenemos tres concesiones en España y alguna otra fuera de España. Sabemos exactamente cómo funcionan, pero todas las autoridades portuarias tienen cierta flexibilidad en estas cosas. Nosotros hubiésemos estado encantados de alcanzar eso, con que se hubiese cerrado uno de los contratos hubiésemos llegado a esas cantidades. Pero el tiempo pasa rápido. Pedimos esa ampliación, que se nos concedió y que agradecemos, y lo que decimos es que, efectivamente, se nos han ido unos meses más. Pero en mi opinión, lo que hay que evaluar es que este es un proyecto complejo que cuesta poner en marcha.

— Ustedes piden tiempo. Bien, imaginen que existe esa conversación: ¿Cuánto tiempo?

— Pero si es que lo que queremos es que constaten que el trabajo está hecho. Si es que yo no necesito más plazo para ejecutar más inversiones, las tengo acreditadas. A mayores, si tenemos que hablar de otras cosas y tenemos que negociar con la Autoridad Portuaria cualquier otro escenario, estamos completamente dispuestos a hacerlo.

— No está todo hecho. Tengo que insistir en ese doble pilar: como salió publicado en el BOE, había un compromiso en inversiones, que sí han superado los 3 millones de euros, como dicen. Pero el de 10 millones de facturación desde el primer año no se ha alcanzado. Eso es lo que aceptó San Enrique en 2022.

— Tú lo que estás es comprometido a hacer unas facturaciones mínimas, pero las tasas por actividad las pagamos sobre los mínimos fijados. Es correcto que no hemos llegado a ese nivel, pero la actividad está creciendo. En 2025 hemos quedado en 8,6 millones de euros. Lógicamente, cuando estás arrancando es tremendamente difícil, ya nos hubiese gustado a nosotros haber hecho más facturación en 2024.

— Es que el naval gallego no registraba unos volúmenes de contratación semejantes a los del año 2024 desde 2008.

— Y vemos que vemos que el mercado está creciendo y nosotros estamos cerca de muchas cosas. Estamos en negociación de varios barcos y antes o después, si nos dejan seguir, habrá un barco en la grada.

— ¿Tienen alguna fecha estimada? Recuerdo aquel anuncio del pesquero para Pesca Chile de 35 millones anunciado en Navalia de 2022, que no se hizo.

— La situación para ellos tampoco ha acompañado y no han contratado ningún barco en ningún sitio. Nosotros, ahora mismo, tenemos dos contratos avanzados, la oferta de tax lease encima de la mesa y un esquema financiero que se está estructurando. Quieren firmar cuanto antes. Pero claro, hay noticias negativas que no ayudan y merman todo el esfuerzo comercial que hemos trabajado de forma muy intensa. Somos una empresa pequeña muy sensible a los ataques.

José Alberto Barreras llevó un gran disgusto cuando supo de esta iniciativa el viernes pasado Juan Moreno

— Entiendo el impacto, pero ese “ataque” es que hay un expediente de extinción de la concesión, es lo que se ha publicado.

— Es una iniciativa que se puede aclarar de otra manera. Yo me brindo, en representación del grupo, para buscar soluciones consensuadas y estamos en la mejor de las disposiciones. Lo que nosotros queremos es mantener lo que estamos creando. Si es que nos hemos gastado ya el dinero, si es que hemos invertido todo lo que teníamos que invertir, pero que seguimos, es que estamos construyendo cada vez más; no quiero decirlo, lo que quiero es que vengan y lo vean. La administración está para favorecer al administrado y para ser colaboradora: el proyecto social existe, la proyección y la actividad están consolidadas y hay una demanda en el mercado.

— ¿Han hablado con la Xunta?

— Sí, más que nada para que se entienda y para que conozcan que todavía somos una empresa pequeña, pero que estamos en un en un ritmo ascendente importante. Para 2026 nuestra previsión es que estaremos duplicando la facturación, y pasando de 200 trabajadores hasta 350 porque los vamos a necesitar.

Vista de una plataforma de energía fotovoltaica, en San Enrique / Alba Villar

— Subcontratas.

— De subcontratas, pero además no paramos de contratar también personal, aquí todos los días entra más gente. Puede ver el astillero, está en ebullición. También hemos construido la confianza, hemos mostrado la seriedad en el hacer, la seriedad en los pagos…

— ¿Dentro del Plan de Usos del Puerto hay una partida de 4,6 millones para sufragar la compra de los terrenos de su propiedad. ¿Les han hecho una oferta?

— Ninguna. No se nos ha hecho ninguna oferta. Somos empresarios y estamos en el mundo, y encantados de sentarnos a hablar con quien haga falta y tratar los temas que sean del interés de cada uno. Lo que queremos es tener estabilidad en nuestra actividad y queremos no solo tener los 15 años de concesión que tenemos concedida, sino prorrogarla y volverle a dar una segunda vida a este astillero como merece. No hay ningún astillero que tenga estas grúas, que esté homologado para hacer los trabajos que estamos haciendo nosotros.

— ¿Qué le ha dicho José Alberto Barreras?

— Se llevó un gran disgusto cuando supo de esta iniciativa el viernes pasado. Quiere que cualquier inconveniente que haya que seamos capaces de superarlo con el puerto, él lo que quiere es llevarse bien con el puerto. Para él la división naval es a la que tiene más cariño de todos los negocios que tiene.