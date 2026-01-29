Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»

La anhelada recuperación urbanística en Vigo de los terrenos donde operó durante años la fábrica conservera Bernardo Alfageme, en Bouzas, se demorará más de lo deseado. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha concluido que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) «pode ter efectos significativos sobre o medio ambiente, polo que debe someterse a unha avaliación ambiental estratéxica ordinaria», tras ser duramente cuestionado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que concluye, entre otras consideraciones, que la propuesta de los promotores (Abanca, Aliseda e Inversiones Inmobiliarias Canvives) «resulta moi inapropiada» y que es «inviable» desde el punto de vista de la protección del patrimonio cultural.

Otorgar una segunda vida al complejo fabril y a sus más de 14.000 metros cuadrados diseñando tres bloques de viviendas de hasta 12 alturas era uno de los grandes deseos del Concello de Vigo tras la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), motivo por el cual se incluyó este ámbito entre las prioridades a desarrollar y se aceleró el paso para remitirlo a la Xunta y lograr el visto bueno ambiental por la vía rápida, pero el resultado no ha sido el esperado y ahora, para poder ejecutarse, requerirá un trabajo mucho más concienzudo, detallado y cuyos plazos es imposible predecir, dado que todo se analizará de manera más rigurosa a partir de ahora.

A finales de septiembre, como es preceptivo, se sometía a información pública el borrador del plan y Medio Ambiente realizó las habituales consultas al Instituto de Estudos do Territorio (IET), que no ponía ningún tipo de pegas al desarrollo urbanístico, y a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Además, se recibieron alegaciones de dos colectivos, la Asociación Sociocultural As da Industria y la Asociación Cultural Vila de Bouzas, y de un particular.

El apartado patrimonial es el que pone en jaque todo el proyecto, ya que no existen espacios naturales a proteger en el entorno, no implicaría incremento en la demanda de los sistemas de abastecimiento o depuración ni condicionaría la movilidad por el incremento de tráficos, recoge el informe.

¿Por qué hay que reformular el proyecto?

«La ordenación deberá evitar calquera tipo de alteración que non repercuta nunha mellora ou beneficio dos bens patrimoniais a protexer». Así arrancan las pautas a plasmar en el nuevo PERI para garantizar la conservación, rehabilitación y puesta en valor de los elementos fabriles de la antigua conservera, recogido ya en un informe de 2023 para la tramitación del PXOM en el que se concluía la necesidad de que todo el conjunto tuviese una protección estructural, con la excepción del hórreon, que sería integral.

Sin embargo, los planes de los promotores incluían la propuesta de demoler los edificios de naves de almacén y comedores («algo inexplicable ó ser un exemplar único, propio da arquitectura industrial da época de mediados do século XX», según Patrimonio) para sustituirlos por una nueva edificación. Patrimono deja claro también que el depósito de agua elevado de hormigón «é un elemento de grande importancia». El organismo autonómico deja claro también su temor a que los usos residenciales contemplados implicarían actuaciones integrales en las edificaciones «que suporían a desaparición da súa configuración espacial, deixando unicamente a testemuña das súas fachadas».

En una línea similar se plantearon las alegaciones presentadas por las dos asociaciones, llegando a tildar incluso de «aberración» demoler las naves y el depósito de agua para conservar únicamente la nave principal, el hórreo y la vivienda del empresario fundador, que serían cedidas al Concello para un uso público.

A partir de ahora, los promotores del ámbito deberán elaborar un nuevo estudio ambiental estratégico que incluya las correcciones del informe de la Xunta dentro de un planeamiento mucho más detallado y con informes de ruido, cartografía o movilidad. Este será remitido al Concello para su aprobación y su exposición pública, para una vez recabadas todas las aportaciones y se determine su inclusión o no, el proyecto regresará a la Xunta para un nuevo examen medioambiental que determine si puede ser viable su desarrollo.