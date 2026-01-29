Las cuatro obras que empezarán en febrero en Vigo: más de 2 millones de euros

Caballero avanzó que, en febrero, comenzarán cuatro obras por valor de más de 2 millones de euros en su conjunto. Se incluyen en este grupo la mejora del Museo Verbum (250.000 euros) y la renovación de la cubierta de la grada del campo de fútbol de Samil —comenzará de forma «inmediata», pero la renovación del césped, en junio—, con un coste de 725.000 euros. Contempla la renovación de las redes y el alumbrado y un nuevo cierre perimetral.

El Concello también prevé comenzar en febrero la construcción de la nueva biblioteca de Teis —vecinos y la oposición (tanto PP como BNG) criticaron que será una sala de lectura—, en la calle Enrique Lorenzo, con un importe superior al millón de euros, se logrará un edificio arquitectónicamente «excepcional» de dos plantas, con un diseño en líneas rectas «muy sostenible». Contará con 86 puestos de lectura —36 en la planta baja y 50 en la primera—, y estará adaptada a personas con movilidad reducida.

Por último, el alcalde mencionó la mejora de la pavimentación del entorno de la calle Brasil (renovación de los aglomerados), con un presupuesto de 106.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se actuará en las calles Brasil, Cuba, Santo Domingo y Guatemala, en las que se renovará la capa de rodadura de los pavimentos, el firme y la protección de las arquetas.