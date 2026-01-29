El Consorcio Casco Vello espera este año la licencia para reformar dos edificios en O Berbés

La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCVV), Ana Ortiz, señaló que, a lo largo de este año, estará lista la licencia para rehabilitar los edificios situados en los números 25 y 27 de la calle Ribeira do Berbés. La planificación del organismo establece que se crearán seis nuevas viviendas en los dos inmuebles, uno de ellos ya completamente vaciado. Informa que también se procederá en 2026 a la compra del edificio del número 20 de la calle Real para iniciar el proyecto de recuperación.

Ortiz abordó los nuevos proyectos para recuperar edificios en mal estado y dotar al barrio histórico de nueva vivienda tras asistir al consejo de administración del organismo autónomo, celebrado en su sede de la calle Ferrería. «O traballo feito durante os últimos 20 anos para a recuperación do barrio histórico vai ter continuidade, porque o noso compromiso é firme e imos seguir nesta liña para que o Casco Vello teña unha rehabilitación integral no menor tempo posible e tamén aporte novas vivendas para novos veciños», señaló.

La delegada recordó que el Consorcio Casco Vello «é un dos mellores exemplos do traballo continuado que realizamos en favor da cidadanía viguesa cando non se lle poñen trabas» e indicó que ya hay 90 edificios rehabilitados, 130 viviendas y 36 locales en marcha para «dar vida de novo a un barrio que se atopaba en moi mal estado».

Apostilló que se procederá a escriturar próximamente las dos viviendas que el organismo autónomo finalizó en Hortas-San Sebastián. También informó de que las viviendas ya están listas para entregar a los nuevos adjudicatarios que ganaron el sorteo público celebrado el pasado mes de octubre.

Plan de Actuación 2026/2030

Ortiz recordó que, el pasado otoño, el CCVV aprobó tanto su Plan de Actuación 2026-2030 como el convenio entre administraciones y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026. El Plan de Actuación aprobado por unanimidad marca las pautas de rehabilitación que llevará a cabo el organismo durante el próximo lustro.

De este modo, un total de 25 inmuebles están calificados como objetivo de actuación prioritaria y otros 20 edificios más integran una lista de actuación secundaria para dotar al plan de flexibilidad, según informa el CCVV. Además, el plan contará con una inversión total de 15,1 millones de euros. Se financiará mediante ingresos por venta de inmuebles, transferencias de capital de los entes consorciados e ingresos corrientes.