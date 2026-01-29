El Concello de Vigo censura el «no» de la Xunta al plan de Alfageme: «Parece que pretende paralizar la ciudad»

Enfado mayúsculo en el Concello de Vigo después de conocer el informe ambiental negativo emitido por la Xunta sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Alfageme, que supone un claro freno al desarrollo de un ámbito de más de 14.000 metros cuadrados en el que están proyectados bloques residenciales y espacios de uso público manteniendo la esencia fabril de la antigua conservera. Ha sido la concejala de Urbanismo, María José Caride, la que ha trasladado el malestar ante las consideraciones efectuadas por Patrimonio, que habla de una propuesta «moi inapropiada e inviable» desde el punto de vista de la protección a elementos catalogados como las antiguas naves de comedor, almacén o el depósito de agua. La edil entiende que hay desde San Caetano una motivación de bloqueo a los proyectos de la ciudad olívica.

«El Concello está extremadamente preocupado por el cambio de posición en la Dirección Xeral de Patrimonio respecto a asuntos vinculados con el PXOM de Vigo, porque la Xunta ya había informado el documento y ámbitos como el de Alfageme, diciendo que era compatible el desarrollo con la ejecución de vivienda y estableciendo niveles de catalogación que debían tener las edificaciones, algo que se cumplió escrupulosamente, pero de forma inexplicable y para sorpresa nuestra, Patrimonio se desdice a sí mismo diciendo cosas que nunca dijo», señala Caride, preguntándose cuál es el objetivo real del informe emitido.

«Parece que lo que pretende la Xunta es paralizar la ciudad, bloquear el desarrollo y que Alfageme continúe como está, abandonada y deteriorándose cuando el Concello quiere justo lo contrario, poner en valor el patrimonio industrial del que nos sentimos orgullosos para que haya vida, cultura. Esto no se puede consentir», indica la concejala de Urbanismo.

Caride pone también el foco en que otros organismos como el Instituto de Estudos do Territorio haya emitido un informe «totalmente contradictorio» con el de Patrimonio, concluyendo que la rehabilitación del ámbito de Alfageme implica notables mejoras en Bouzas y su trama urbana con un impacto que no sería significativo, por lo que insta a Patrimonio «a un cambio de criterio», animando en caso contrario a la Xunta a tomar las riendas del desarrollo urbanístico de la zona.

«Si no quieren cambiar, lo tienen muy fácil, si es tan extremadamente importante, lo pueden declarar Bien de Interés Cultural, expropiarlo y ponerlo al servicio de Vigo. Cuanto antes lo hagan, mejor», concluye la responsable de Urbanismo en la ciudad olívica.