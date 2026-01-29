El Concello de Vigo da mañana otro paso para regular los pisos turísticos
Caballero subrayó que la ordenanza garantiza su compatibilidad con el uso residencial
El gobierno municipal aprobará mañana en la Junta de Gobierno el proyecto de ordenanza municipal para la implantación y funcionamiento de las viviendas de uso turístico y de los apartamentos y viviendas turísticas. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien recordó que el nuevo PXOM ya en vigor regula el uso terciario para este tipo de establecimientos, destinados a alojamiento temporal y «sin carácter de residencia habitual».
La ordenanza establece de forma expresa la obligatoriedad de contar con un título habilitante como condición previa para el desarrollo de la actividad, una medida que, según el regidor, «proporciona seguridad jurídica tanto a los titulares como a los vecinos». Caballero subrayó que el texto garantiza la compatibilidad de las viviendas turísticas con el uso residencial y con el derecho a la vivienda.
Entre los aspectos centrales de la norma, el alcalde destacó que las viviendas turísticas solo podrán implantarse en edificios de uso completo destinados a este fin o en plantas altas y bajas, siempre que se garantice la independencia de accesos respecto a las viviendas residenciales. «En ningún caso se permitirá su implantación si existen usos residenciales en las plantas bajas», remarcó.
Veto a viviendas reformadas con ayudas públicas
La ordenanza también prohíbe la implantación de este tipo de alojamientos en viviendas que hayan sido rehabilitadas o reformadas con ayudas públicas, así como en aquellas que cuenten con algún tipo de protección. Además, el Concello de Vigo podrá declarar, previo estudio y tramitación administrativa, determinadas áreas, barrios, calles o zonas del término municipal como zonas saturadas o de intensidad limitada para el uso de viviendas turísticas.
Tras su aprobación inicial mañana en la Junta de Gobierno, el proyecto pasará al pleno municipal y, posteriormente, se someterá a un periodo de información pública de 30 días hábiles. «Si no hay alegaciones, quedará definitivamente aprobado; y si las hubiera, regresará al pleno para su aprobación definitiva», concluyó el alcalde.
