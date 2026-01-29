Aena resalta los vuelos entre Vigo y Egipto de Travelmakers: «Refleja el trabajo que hacemos con los agentes regionales»
La directora del aeropuerto y los responsables de la agencia viguesa se reúnen para aumentar la oferta de aviones desde Peinador
La directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, y los responsables de la agencia de viajes viguesa Travelmakers se han reunido con el fin de aumentar la oferta de vuelos desde el aeropuerto. De hecho, como adelantó este periódico, la apuesta de esta agencia local por el aeropuerto de Peinador se ha traducido en la organización de varios vuelos chárter a Egipto. «Esta acción conjunta refleja el trabajo que realiza el aeropuerto con todos los agentes regionales para incrementar el tráfico de pasajeros desde la infraestructura viguesa», has destacado la directora de la terminal olívica.
De Vigo a Egipto en vuelo directo. Este exótico destino podrá visitarse este año 2026 en varias ocasiones saliendo y llegando al aeropuerto de Peinador. En dos de ellas, en octubre, gracias a esta inusual apuesta de la agencia viguesa Travelmakers (no un mayorista, como es habitual) que fletará dos aviones directos hacia Luxor con regreso desde El Cairo. En total, 300 plazas distribuidas en dos aviones Airbus 320.
Estos vuelos chárter entre Vigo y El Cairo contratados por esta agencia olívica saldrán de Peinador el 12 (ya completo) y el 19 de octubre de 2026 (más del 90% de plazas vendidas) para una estancia, en ambos casos, de 8 días y 7 noches.
Los dos aviones que fletará Travelmakers, de la aerolínea egipcia Nesma Airlines (un Airbus 320 configurado para 146 viajeros), saldrán de Vigo a las 15.40 h. y llegarán a Luxor a las 22.00 h. (hora local). El vuelo de regreso despegará de El Cairo a las 8.30 h. y llegará a la ciudad olívica las 13.30 h.
Ambos viajes organizados desde el aeropuerto de Vigo incluyen el crucero por el Nilo durante cuatro días y diferentes visitas como la Necrópolis de Tebas, Templos de Karnak, Edfu o el impresionante Abu Simbel (esta última parada, opcional, con un cargo extra). Los últimos cuatro días, los viajes se trasladarán a El Cairo donde, entre otras visitas, podrán ver las Pirámides de la Necrópolis de Guiza, el Gran Museo Egipcio o los bazares de Khan el Khalili, entre otros lugares.
«Fletamos dos aviones porque queremos acercar al público de Vigo este tipo de viajes sin que tengan que pasar por Madrid, con la incomodidad y el sobrecoste que este suele generar», explicaba tras el lanzamiento de la venta Rodrigo Lagoa, director vacacional de Travelmakers.
La apuesta ha tenido éxito: las plazas del vuelo a Egipto del día 12 están ya agotadas y para la salida del día 19 han vendido ya más del 90% de los asientos.
Precios
La agencia viguesa Travelmakers está comercializando ambos viajes con vuelo directo desde Vigo a Egipto desde 1.490 euros por persona en su paquete «esencial» o desde 1.780 euros en la modalidad de «select». Incluyen comidas, alojamiento, visitas, traslados y, en todo momento, un acompañante de la propia agencia, entre otros servicios.
Programa viaje chárter Vigo-Egipto de Travelmakers (Esencial)Programa viaje chárter Vigo-Egipto de Travelmakers (Esencial)
Programa viaje chárter Vigo-Egipto de Travelmakers (select)Programa viaje chárter Vigo-Egipto de Travelmakers (select)
Más destinos directos desde Peinador
Los viajes organizados en vuelos chárter han resucitado en el aeropuerto de Vigo en los últimos meses tras más de una década centralizados prácticamente en Santiago u Oporto. En todos los casos, de la mano de empresas mayoristas.
Soltour, como avanzó este periódico, operó ya dos vuelos a Marruecos y tendrá otro el próximo 27 de marzo de 2026. También conectará Vigo con Praga durante el próximo fin de semana del puente de la Constitución; o con Estambul, en la Semana Santa de 2026.
Vuelos chárter desde Vigo en 2025 y 2026
Además de la agencia de viajes viguesa Travelmakers, en los últimos meses varias empresas mayoristas han realizado o tienen programadas diferentes salidas desde el aeropuerto de Vigo en viajes organizados. El primero, a Marruecos, se operó en octubre. Pero habrá más. Estos son los viajes en vuelos chárter desde Peinador:
- Marruecos: 10 de octubre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Marruecos: 21 de noviembre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Praga: 5 de diciembre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Egipto: 1 de febrero de 2026. Saraya Tours.
- Marruecos: 27 de marzo de 2026. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Estambul: 1 de abril de 2026. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Egipto: 13 de septiembre de 2026. Saraya Tours.
- Egipto: 12 de octubre de 2026. Travelmakers.
- Egipto: 19 de octubre de 2026. Travelmakers.
- Egipto: 14 de febrero de 2027. Saraya Tours.
A estos vuelos habrá que sumar al menos otras cinco salidas a Egipto además de las de la agencia viguesa Travelmakers. Organizados por la mayorista Saraya Tours, están programados para el 1 de febrero, 13 de septiembre de 2026 y 14 de febrero de 2027.
