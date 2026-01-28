Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vithas Vigo suma un robot quirúrgico para reemplazos de cadera y rodilla

Empezará a operar con él en marzo

Los cinco traumatólogos de Vithas Vigo con el Mako.

Los cinco traumatólogos de Vithas Vigo con el Mako. / Cedida

R. V.

El Hospital Vithas Vigo estrena en marzo el robot quirúrgico Mako, que asiste en cirugías de reemplazo de cadera y de rodilla total o parcial con prótesis artificiales (artroplatias).

Es el mismo que incorporó traumatología del Hospital Álvaro Cunqueiro en enero de 2024. El hospital de Vía Norte será el primer privado del sur de Galicia con esta tecnología. Es una de las adquisiciones de su plan para invertir 3,2 millones en robots quirúrgicos.

Estará a disposición de cinco especialistas de traumatología y ortopedia, tras formarse en Escocia.

Beneficios

El robot permite planificación en TC 3D, tecnología háptica para guiar al cirujano y precisión milimétrica. «Mako abre una nueva dimensión en la cirugía de artroplastias», destaca el jefe de Traumatología de Vithas Vigo, José Manuel Martínez Sayanes.

