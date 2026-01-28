Los vigueses padecen la fiebre del oro: los comercios de compraventa constatan que se disparó el interés

«Hasta que Trump quiera, el precio del oro podría seguir subiendo», advierte Diana de Oro Premium Vigo. De hecho, en solo 24 horas el coste del gramo se incrementó ocho euros. Está en máximos históricos. Las tiendas de compraventa de la ciudad están experimentando un aumento de personas que acuden a preguntar por el precio, a tasar sus joyas o a evaluar cuándo será el mejor momento para vender. Esperar o no esperar, esa es la cuestión. Expertos como Fernando Bello, de Oro Cash, recomiendan hacer tiempo si no se tiene prisa, mientras que otros recuerdan que en cualquier momento podría caer su precio.

No es que el presidente de Estados Unidos decida cuánto aumenta o disminuye el precio, pero cuando menciona aranceles o incrementa la tensión con otros países este activo se presenta como un seguro. Además, entra en juego China, que aceleró la compra de este metal. Por primera vez superó los 5.000 dólares por onza, con un pico de 5.109,73 dólares. Se revalorizó un 18%. También la plata, que en este momento ya roza los 110 dólares.

En Vigo las tiendas notan un trasiego constante, muy superior desde que pasó la Navidad. En Oro Cash, en el Calvario, notan cómo ebulle el interés pese a la volatilidad del producto. «Tanto nosotros como los joyeros vemos como estas subidas están cogiendo a la gente por sorpresa. Hubo en el pasado, pero lo de ahora es muy raro», comenta. Ocurre también en el centro, donde curiosamente hay una milla dorada: en escasos metros se posicionan ocho negocios de este tipo. Son muy similares, pero todos funcionan pese a estar pegados. También hay más presencia en los barrios. Por la puerta del establecimiento de A Florida, entra la misma cifra de personas que en la zona más transitada de la ciudad.

De media, cada día suelen tener entre diez y quince clientes. «Muchos traen joyas que tienen guardadas por casa para comprobar y habitualmente un 30% no es realmente oro, pero no supone un problema, se devuelve», indican en Oro Cash.

El perfil

Los clientes que acuden a estos negocios de compraventa son variados. No hay una edad específica: jóvenes, mediana o tercera edad. Aunque es habitual que el género proceda de familiares más mayores, hay quien vende joyas que formaron parte de su vida y por las que ya no sienten apego.

Casi de la policía

No es posible dar gato por liebre en este sector. Bello asegura que los que se dedican a la profesión «son casi miembros de la policía». Y es que cada pieza, aunque se trate de una tuerca, lleva una inscripción. Al final del día se le comunican todos los movimientos a los agentes, se les envía la documentación de las personas y se les entregan fotografías de lo comprado.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, siempre se firma un contrato conforme las joyas son del que las lleva y si alguien denuncia un robo en casa de esa índole, se activa rápidamente un protocolo de actuación. «Lo importante es tratar de solucionarlo con los afectados, sobre todo en casos de jóvenes que cogen joyas en casa para vender», indican. «Está todo muy vigilado, la policía suele estar muy atenta», añaden desde Oro Premium.