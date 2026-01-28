Vigo supera en conectividad a siete de cada diez puertos nodales que hay en Europa

La decisión cometida con el Puerto de Vigo de dejarlo fuera de la categoría básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), tanto en un primer momento en 2013 como en la revisión del reglamento en 2024, supone para Praza da Estrela un auténtico perjuicio a la hora de acceder a financiación para sus proyectos y a competir en igualdad de condiciones con otros puertos a la hora de captar empresas.

No se entienden, entre otras cosas, los criterios establecidos que priman el volumen de mercancías y no otros factores como su valor o el papel que Vigo juega, por ejemplo, como garante de la seguridad alimentaria de España y Europa, su carácter transfronterizo o su condición de refugio natural.

Asimismo, entre las condiciones que tampoco fueron tenidas en cuenta en el caso de Vigo para poder dar el salto de categoría está la conectividad que ofrece el Puerto vigués, superior a la que presentan hasta 67 terminales de Europa que sí están consideradas como nodales, un 70% del total.

Así se desprende cruzando el listado de puertos en la red básica TEN-T con la estadística que trimestralmente elabora la Unctad (ONU Comercio y Desarrollo) mediante el denominado Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea (PLSCI). En ella se analizan factores como el número de escalas programadas de buques por semana, la capacidad anual de mover contenedores, los servicios regulares de transporte marítimo, las compañías navieras que prestan servicios, el tamaño del buque más grande que realiza operaciones en las terminales o la cifra de otros puertos con los que se está conectado de manera habitual.

El resultado obtenido por Vigo en el cuarto trimestre de 2025 asciende a casi 130 puntos, mejorando un 4% los datos del trimestre anterior y un 14% los del cierre de 2023, lo que demuestra la mejora en la competitividad de las terminales olívicas, que acaban de cerrar otro ejercicio con varios récords de tráficos pulverizados. La puntuación sitúa a Vigo como el sexto puerto español (el quinto peninsular) en esta particular clasificación, solo superado por Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Málaga. Multiplica por seis en este indicador, por ejemplo, a Santander, que sí fue incluido en la red de puertos nodales en 2024.

Mientras, en el ranking continental se sitúa en la trigésimo séptima posición, por delante de enclaves como Marsella, Bilbao, Gijón o Amsterdam. Si se amplía el foco más allá de Europa, el Puerto de Vigo está también cerca de colarse entre los 200 puertos del mundo en conectividad.

Praza da Estrela, además, no se conforma con el trabajo realizado y confía en seguir escalando posiciones en este apartado para ofrecer todavía más argumentos al Ministerio de Transportes para que defienda ante Bruselas la candidatura olívica en la revisión prevista para 2027. En este sentido, debe cobrar importancia el proyecto de las autopistas ferroportuarias en el que está trabajando Transglobal para generar rutas regulares de transporte de mercancías a Madrid y Barcelona, con el objetivo de optimizar la logística ante el paulatino descenso de conductores de camiones y la necesidad de buscar medios de transporte más sostenibles. En clave ferroviaria, el Puerto ultima también los trabajos para concluir el apartadero ferroviario de la Plisan, un elemento clave para dinamizar este enclave.

Otro factor que apuntala la conectividad de Vigo es ser la puerta de entrada y salida para los continentes de América y África, una posición estratégica que en el actual escenario geopolítico mundial cobra especial relevancia y que, por otro lado, ofrece a las empresas unos menores costes logísticos para realizar sus operaciones.

A no tener en cuenta la elevada conectividad para apostar por Vigo como puerto nodal se une otro agravio, como ya contó FARO en las semanas posteriores a hacerse pública su exclusión, el que Europa incluyese en la red básica TEN-T a siete puertos que presentaban el mismo tráfico de mercancías o incluso inferior, como fue el caso de Granadilla en Tenerife, que estaba en obras, Setúbal en Portugal, Brest y Sète en Francia, Plôce y Split en Croacia, y Oulu en Finlandia.