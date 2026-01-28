Vigo se suma al clamor estatal: este 1 de febrero la ciudad gritará «No a la caza» junto a otras 85 urbes
La marcha partirá a las 12.00 horas desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz y forma parte de una movilización internacional animalista con cerca de un centenar de ciudades y el respaldo récord de 550 entidades
M. C.
Vigo será una de las ciudades que este 1 de febrero salgan a la calle para exigir el fin de la caza y denunciar el maltrato animal asociado a esta práctica. La movilización, convocada por la Plataforma NAC (No a la Caza), se celebrará de forma simultánea en 86 ciudades de España y del extranjero, en lo que los organizadores califican como una protesta histórica.
En Vigo, la marcha partirá a las 12:00 horas desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz, punto de encuentro elegido para una concentración que espera reunir a colectivos animalistas y ciudadanía en general comprometida con la defensa de los derechos de los animales.
550 entidades
El respaldo social a esta iniciativa no deja de crecer. Un total de 550 entidades se han adherido este año al manifiesto de la convocatoria, una cifra récord desde que comenzaron estas movilizaciones. En el conjunto del país están previstas al menos 44 protestas, mientras que fuera de España se celebrarán 42 concentraciones, incluidas nueve en Estados Unidos y una en Ciudad de México, lo que refuerza el carácter internacional de la protesta.
Los convocantes reclaman, entre otras medidas, el fin de la caza con perros, la inclusión de estos animales en la Ley de Bienestar Animal y el cese de las subvenciones públicas a la actividad cinegética, que consideran incompatible con el respeto a la vida y la protección de la fauna.
Las movilizaciones coinciden además con el final de la temporada oficial de caza, un periodo en el que las organizaciones animalistas alertan de un aumento de los abandonos y malos tratos, especialmente de galgos y podencos utilizados durante las batidas. Con esta protesta, Vigo se suma a un clamor cada vez más amplio que pide un cambio legislativo y social en la relación con los animales.
