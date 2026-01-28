Vigo refuerza su apoyo a la comunidad ucraniana y explora ayudas materiales ante la crisis energética

El alcalde de Vigo mantuvo este miércoles un encuentro institucional con Antonio Corredoira Alfonso, cónsul honorario de Ucrania en Galicia desde el pasado mes de diciembre, en una reunión centrada en la situación de la comunidad ucraniana residente en el área viguesa y en las posibles vías de colaboración del Concello ante la grave crisis que atraviesa el país.

Durante el encuentro, el representante diplomático agradeció al regidor el trato y la atención que reciben las más de 500 personas de origen ucraniano que viven en el área de Vigo, una de las comunidades más numerosas de Galicia desde el inicio del conflicto. En este contexto, el alcalde se comprometió a facilitar un local municipal en la ciudad para que la colectividad pueda desarrollar actividades sociales, culturales y de apoyo mutuo.

Además, el Concello se mostró dispuesto a estudiar la cesión de generadores eléctricos y de vehículos de bomberos, una posibilidad planteada por el propio cónsul honorario ante la grave crisis energética que sufre la población ucraniana, especialmente durante los meses de invierno, como consecuencia de los daños en infraestructuras básicas.

La reunión se enmarca en la línea de colaboración que Vigo ha venido manteniendo con Ucrania desde el inicio de la guerra, tanto en el ámbito humanitario como en el de la integración social de las personas desplazadas. Desde el gobierno local se subraya la voluntad de seguir apoyando iniciativas que contribuyan a aliviar las necesidades más urgentes del país y a reforzar la atención a la comunidad ucraniana asentada en la ciudad y su entorno.