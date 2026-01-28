La Universidad de Vigo premia a los mejores expedientes de su «minería» de talento

La UVigo distingue a más de 200 alumnos extraordinarios y excelentes que afianzan su papel como «minería» de talento al servicio de la sociedad. Manuel Reigosa, que presidió su último acto de Santo Tomás como rector, animó a los premiados de este año a convertirse en embajadores de la institución, dando a conocer su calidad y formando parte de la comunidad Alumni, que ya suma más de 2.800 egresados.

El rector Manuel Reigosa, durante su intervención. / Pablo Hernández Gamarra

Durante su discurso en el que reconoció como «un día especial» y «con tintes de despedida», Reigosa recordó la trayectoria de la UVigo desde su creación en 1990 y animó a quienes la integran a seguir trabajando juntos y con lealtad institucional. «A universidade ten futuro porque ten persoas que se implican. Sigamos facendo este camiño con orgullo, sentido común e sen esquecer nunca que somos unha universidade pública ao servizo da sociedade», declaró en presencia de su vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, que aspira a sucederlo, y de los otros dos candidatos, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, que se sentaron juntos entre el público.

Además de celebrar el talento, el esfuerzo y el compromiso, el rector destacó que la vocación de la UVigo es ser un «faro que alumee» a la sociedad. Recordó que por cada euro invertido en una institución sostenida «polo esforzo das galegas e galegos» se retornan 13. Y subrayó su excelencia investigadora, que le permite competir con las mejores a nivel internacional, así como su capacidad de dejar huella en el territorio a través del trabajo con el tejido socioeconómico. Una colaboración que el año pasado se tradujo en más de 9 millones de euros en actividades de transferencia.

Algunos de los alumnos premiados por su brillante currículo académico. / Pablo Hernández Gamarra

Reigosa entregó las más de 200 distinciones académicas junto con las vicerrectoras Belén Rubio, Natalia Caparrini y Adela Sánchez y el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa. Además de los 19 premios extraordinarios de doctorado y los 53 de grado, fueron distinguidos por su excelencia académica 140 alumnos que iniciaron este curso sus carreras o estudios de máster, así como los 6 ganadores de los Egeria 2025 a la inclusión de la perspectiva de género.

Un momento del acto celebrado en el salón de actos de Económicas, que contó con las intervenciones del Coro Sénior de la UVigo. / Pablo Hernández Gamarra

Los premiados recogieron sus distinciones, en algunos casos más de una, ante un auditorio en el que se encontraban amigos y familiares, así como integrantes de la comunidad universitaria. También asistieron al acto, entre otros invitados, el exrector Luis Espada, el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, el presidente del CES, Manuel Pérez, la diputada del PP Irene Garrido, la concejala viguesa Ana Mejías, el gerente del área sanitaria viguesa, Javier Puente, la vicepresidenta de la Diputación de Ourense, Marta Novoa, y el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, Tomás Clavijo.

Pilar Aurora Araujo / FDV

«Ojalá sea una inspiración para que mucha gente se anime a estudiar»

«Tenía ilusión por estudiar en la Universidad desde hace muchos años y, por circunstancias, vi el la ocasión oportuna para hacerlo. Estoy en el mejor momento de mi vida porque puedo centrarme en los estudios y dar el 100%», asegura Pilar Aurora Araújo, que considera «un honor» haber recibido dos premios de la UVigo. Uno por acabar la carrera de Turismo con un expediente brillante y, el otro, por ser uno de los alumnos con mejor currículo que iniciaron este año un máster, en su caso, el de Dirección y Planificación en Turismo de Interior y Salud.

Y no son los únicos que ha recibido. El año pasado ganó un Premio José Manuel Pérez Canal del campus de Ourense por su trabajo fin de grado sobre un nuevo modelo de turismo para las zonas de montaña de Galicia. Todo un ejemplo para sus compañeros más jóvenes y para otras personas como ella que siempre han tenido en mente volver o iniciar estudios en la Universidad en algún momento. «Ojalá sea una inspiración para que mucha gente se anime», reconoce.

Acaba de iniciar el máster, pero su plan es seguir avanzando en su carrera académica: «Me gustaría continuar y hacer el doctorado en Turismo. Y espero poder revertir todo esto en la sociedad desde mi perspectiva».

También destaca la aportación de los estudiantes sénior como ella: «Cuanto más diverso, más completo es un equipo y más podemos aportar a la sociedad porque tenemos diferentes puntos de vista y experiencias. Ahora mismo, incluso somos un grupo intercultural con alumnos de varios países y nos complementamos mucho unos con otros», celebra.

Nazaret Blanco / Duvi

«Faime moita ilusión e estou moi agradecida de levar dous premios»

Su tesis sobre la cisheteronormatividad, el etnocentrismo y el edadismo en los adolescentes le ha valido el premio extraordinario de doctorado y un Egeria 2025 a la inclusión de la perspectiva de género. «Supón un recoñecemento á miña traxectoria académica moi importante. Faime moita ilusión e estou moi agradecida de ter levado dous premios», celebra.

La base de su trabajo, dirigido por María Victoria Carrera y Antonio González, se basa en una muestra de alumnos de Secundaria representantiva de la población adolescente gallega y española. «Un dos principais resultados foi que as violencias LGTBI e as de xénero, cara a muller, están interrelacionadas entre si. Daquela, a prevención ten que facerse en conxunto porque a raíz de ambas está na cisheteronorma», destaca.

«Ademais dos derivados da cisheteronorma, tamén investigamos outros prexuizos como o etnocentrismo e o edadismo e vimos que tamén están relacionados cos comportamentos de bullying. De tal forma que tanto o alumnado máis sexista e LGTBIfóbico como o etnocentrista e edadista agrede en maior medida aos seus compañeiros. E ademáis ten actitudes máis favorables cara a violencia, tanto a de xénero como a escolar», resume.

Noticias relacionadas

Nazaret, natural de Lugo, también puede celebrar que acaba de conseguir una plaza de profesora ayudante doctora en la Facultad de Educación y Trabajo Social de Ourense tras una breve etapa en la Universidad de A Coruña. «Volvo a onde empecei, á facultade onde fixen o grao, o mestrado e o doutoramento», subraya.