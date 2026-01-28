El tren de borrascas continúa, pero este día habrá tregua de lluvia en Galicia

Ingrid, Joseph y ahora Kristin. Y los invitados que quedan por llegar estos días a la comunidad. Todo apunta a que el mes que viene será lluvioso, aunque no es difícil de imaginar teniendo en cuenta que este enero solo no llovió tres jornadas. El lunes hubo récord de lluvias, en algunos concellos de A Coruña casi se alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado acumulados. En la zona de Pontevedra no fue para menos: Fornelos de Montes registró 160 litros y parecido en Mondariz.

Ayer también llovió, aunque en menor medida. Hoy Kristin mantuvo en aviso naranja la costa y en amarillo algunas zonas de interior por acumulación de nieve. En Vigo el viento sopló a casi 70 kilómetros por hora y, como suele ser habitual, en A Mariña rozó los 100.

Con todo, el tren de borrascas dará una pequeña tregua. Será el sábado. Aunque la previsión no es del todo fiable a menos de tres días vista, todo apunta a que el fin de semana se iniciará en calma, sin precipitaciones. Eso sí, de cara a la tarde noche volverá la dinámica a la que ya acostumbramos. Y, en la misma línea, el mes también comenzará con esa configuración atmosférica.

Un récord en Vigo

La del lunes fue la jornada con más agua del mes y el día de enero más lluvioso de la década. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde que existen registros. La sucesión de récords comenzó ya en 2025. Noviembre fue el mes más lluvioso para la ciudad de la historia. Se acumuló un total de 548 litros por metro cuadrado. Este mes la olívica lleva alrededor de 200 en el centro y cerca de 350 en el campus.

Pero, además de las cantidades, hay que tener en cuenta la persistencia. También es novedad el hecho de que ocurra tantos días seguidos. La media es de unos quince para el mes de enero en Vigo y este 2026 ya suman 25, que previsiblemente serán 28 (o eso apunta el pronóstico a medio plazo).

Mañana se extienden los avisos por viento

La jornada de este jueves seguirá pasada por agua en Galicia. Además, los avisos por fuertes rachas de viento, que superarán los 70 km/h, se extienden a todo nuestro territorio. Según la web de MeteoGalicia, mañana quedaremos "nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con ventos de compoñente marítimo".

De esta manera, se espera un comienzo de día con cielos nublados y chubascos, que serán más probables en las zonas altas y en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Ya por la tarde se extenderán a toda la comunidad y serán en forma de nieve en los puntos más altos de Galicia. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.