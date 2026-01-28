'Tarifazo' en el taxi al aeropuerto de Vigo: ya supera los 27 euros por trayecto

En pleno conflicto con los Uber, las tarifas del taxi de Vigo se han actualizado con el inicio de año. La más importante es la subida de precio de todos los viajes que pasen por el aeropuerto de Peinador para trasladar pasajeros desde o hasta cualquier punto de los municipios de Vigo, Mos y Redondela. Desde diciembre de 2022 todos esos trayectos se cobraban a un precio fijo de 25,50 euros, y el sector entendía que era el momento de subirlo por el alza de los costes que tienen que afrontar, especialmente los seguros (que en algunos casos superan los 3.000 euros anuales) y los gastos de explotación del taxi. Concretamente, el incremento es de un 8,7%, ascendiendo la tarifa hasta los 27,70 euros.

La Xunta dio luz verde a la actualización de los precios en los viajes desde y hasta el aeropuerto de Peinador, que se sitúan entre los más solicitados a lo largo de todo el año. Tanto el Concello de Vigo como los de Redondela y Mos se mostraron a favor de la nueva tarifa, pues no presentaron alegación alguna contra esa subida.

Pero la tarifa del aeropuerto de Vigo no es la única que se ha subido de cara a este año 2026. Tras estar congelada desde mayo de 2022, la asociación de autopatronos solicitó, a través de Utaga, ejecutar un incremento del 7,93% en los viajes interurbanos, es decir, los que tienen lugar entre Vigo y otros municipios. Sin embargo, Fegataxi, la otra federación gallega del sector y a día de hoy mayoritaria, entendía que esa subida era excesiva y plantearon un 4,17%, que fue la que finalmente se ha aprobado y está ya en vigor, tal y como la patronal informó a todos sus asociados a través de un comunicado.

Hay que tener en cuenta precisamente que en los viajes interurbanos los taxistas compiten directamente con Uber, cuyos conductores sí tienen autorización para realizar trayectos de pasajeros al ser entre dos municipios diferentes (para desplazamientos urbanos, aunque los hacen, en Vigo siguen sin la pertinente licencia), por lo que habrá que ver cómo afecta esta subida de precios en este conflicto por el transporte de pasajeros entre los taxis y los VTC. Al igual que en el resto de ciudades donde opera, Uber trabaja en Vigo con su conocida tarifa dinámica, es decir, no está regulada y depende totalmente de la demanda, por lo que los precios por el mismo trayecto pueden variar de forma considerable si se hace un lunes por la mañana o un viernes por la tarde.

Las asociaciones del taxi advierten del impacto económico derivado de la actividad irregular de plataformas como Uber, a las que acusan de operar servicios urbanos, lo que supone una «clara competencia desleal».

El estudio económico entregado por las asociaciones refleja un coste anual de 44.468 euros por taxi en 2025, frente a los 41.913 del año anterior. La mayor presión procede del incremento del precio del combustible y, sobre todo, del fortísimo encarecimiento de los seguros, cuyas primas crecieron de media más de un 75%, situándose entre un 15% y un 25% por encima del ejercicio previo.

El resto de precios de los taxis, tal y como informó FARO recientemente, también han subido: la tarifa mínima diurna pasará de 4,21 a 4,25 euros, mientras que la nocturna y de festivos subirá de 4,47 a 4,51 euros. El precio por kilómetro quedará fijado en 1,14 euros en horario laboral y 1,30 euros en horario nocturno o festivo.