La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril

Un vistazo diario al interior de prácticamente cualquier taller mecánico de Vigo llama la atención de cualquiera: numerosos coches por todos los rincones disponibles esperando a ser reparados. Lo cierto es que seguramente estos negocios están pasando por una época dorada en cuanto a al volumen de trabajo que están afrontando.

La necesidad de muchos vigueses de alargar la vida útil de sus vehículos antiguos al no ser capaces de afrontar la compra de uno nuevo es uno de los principales motivos de este aumento del aumento de peticiones de reparaciones.

Desde Talleres Pazos, ubicado en la Avenida del Aeropuerto, su responsable, Luis Pazos, explica que es habitual que lleguen clientes que les solicitan hacer arreglos importantes a vehículos que tienen ya más de quince años. «Se hacen reparaciones más grandes que antes, por ejemplo de motores y culatas de coches de antes del 2010», explica.

En su caso, está dando ya citas para dentro de tres semanas porque no tiene ningún hueco disponible antes, salvo para algún cambio de aceite u otras intervenciones pequeñas y rápidas.

En Talleres Caride viven una situación todavía más extrema. Para las reparaciones importantes están dando cita ya para abril, es decir, dentro de tres meses. «Antes, cuando un coche antiguo empezaba a dar problemas, se enviaba directamente al desguace. Ahora nos piden reparaciones del motor o pintados integrales aumentar la vida útil del vehículo», explica Patricia Caride, la gerente del negocio.

Allí trabajan un total de diez personas, entre mecánicos y personal de administración. Pues con todos los encargos que están rechazando por no tener capacidad para afrontarlos, «podría trabajar otro taller también con diez empleados durante un año».

Es decir, los negocios de mantenimiento de vehículos incluso están rechazando trabajo porque no dan abasto. Uno de los motivos es el aumento del trabajo, pero otro también es la falta de personal cualificado. «Hemos llegado a un punto que ya me da igual si tiene o no experiencia, necesitamos gente», asegura Patricia Caride. En talleres Pazos, por su parte, cuentan con cuatro empleados. «No conseguimos gente con cualificación. Y al final, los chicos que acaban de salir de la formación profesional necesitan a alguien que esté pendiente de ellos continuamente, así que nos dan más gasto que otra cosa», asegura Luis Pazos.