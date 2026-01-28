Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOS Sanidade Pública critica la «estafa» del Olimpia Valencia

Reprocha que no incorpora nuevas plazas a los centros de salud para disminuir la carga asistencial ni pruebas diagnósticas avanzadas

Critica que concentre la atención a 10.000 menores de 15 años

Protesta de SOS Sanidade Pública por el cierre del centro de salud de Nicolás Peña

Protesta de SOS Sanidade Pública por el cierre del centro de salud de Nicolás Peña / Marta G. Brea

A. B.

Una «estafa política». Así califica SOS Sanidade Pública al Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia. La plataforma reprocha que no supondrá un aumento de infraestructuras ni una disminución del número de usuarios por cupo.

Reprochan que el Olimpia Valencia «quedou reducido a un centro de saúde ao uso, sen radioloxía nin probas diagnósticas avanzadas que deben ter os centros integrais».

Censuran, además, que se vaya a abrir con «case ningunha nova contratación». De la plantilla de 122 trabajadores que tendrá, el 89% son trasladados de otros centros de salud de la ciudad. SOS Sanidade Pública sostiene que esto «enfraquece aúnda máis a súa capacidad asistencial». Resalta que no supone «unha diminución da carga asistencial, senón un simple movemento de peóns».

10.000 niños

También critican la concentración de la atención pediátrica del 30% de todos los menores de 15 años de la ciudad en la calle Lalín (9.827 de 33.626 totales, según la última memoria del Área Sanitaria de Vigo). Sostiene que van «en contra de los criterios de sociedades científicas».

«Este modelo afonda na ruptura de equipos de traballo e da continuidade asistencial e, así mesmo, atenta contra uns dos elementos angulares da calidade dos sistemas sanitarios como é a accesibilidade, dificultando o acceso da cidadanía á asistencia sanitaria, afastando a atención sanitaria dos domicilios das persoas», critican.

