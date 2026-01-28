El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín

Con una carta por correo postal, así avisará la Dirección del Área Sanitaria de Vigo a los pacientes de los seis centros de salud que su atención se traslada al CIS Olimpia Valencia. El Sergas efectuará el cambio y se lo comunicará. Y si la persona no está de acuerdo, deberá tramitar de nuevo un traslado al ambulatorio de su elección.

Si usted está adscrito al de López Mora, empezarán a verle en consulta en la calle Lalín en la segunda semana de marzo. El centro tiene casi 13.000 adultos y más de 1.700 menores de 15 años.

También se mudarán al completo todos los cupos del Nicolás Peña. Serán la siguiente tanda y se prevé «de forma inmediata». Se sumarán así casi 11.000 adultos y más de 1.600 de niños.

Concentración pediátrica

En una tercera fase de la que no se conoce la fecha, se completará la concentración de la atención pediátrica, moviendo para la calle Lalín a los más de 4.000 niños de Coia y los alrededor de 2.800 de Pintor Colmeiro. Atenderá al 30% de todos los niños vigueses.

El Sergas justifica que todos los centros afectados están a menos de 800 metros del Olimpia Valencia y asegura que con esta medida mejorará la calidad de la atención.

En la cuarta se trasladará la atención de doce cupos de adultos de cuatro centros de salud distintos: Pintor Colmeiro (6), Coia (4), Beiramar (1) y Calle Cuba (1). Los de este último son unas 2.000 personas que el Sergas ha comprobado que residen en el entorno del nuevo CIS.

Libre elección de centro de salud

Hay que recordar que la población gallega tiene reconocido el derecho a la libre elección de facultativo de Atención Primaria. Puede escoger el centro de salud que mejor le convenga, mientras haya algún cupo abierto y aunque no le corresponda al domicilio en el que está empadrona. Incluso aunque no esté en el mismo municipio. Eso sí, en este caso renuncia a la atención a domicilio.

Así que si usted recibe la carta que le informa del traslado de su atención a la calle Lalín y no está de acuerdo, deberá acudir al centro de salud de su elección a trasladar de nuevo su atención.