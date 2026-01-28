Seis meses de cárcel por contratar a 15 obreros ilegales para Conxemar
La acusada reconoció los hechos y debe abonar una multa de 1.080 euros y otros 1.400 al INSS | No ingresará en prisión si no delinque en 2 años
E.V.
Una empresaria aceptó ayer medio año de prisión por haber contratado a 15 trabajadores de nacionalidad extranjera sin autorización de trabajo válida para el montaje y desmontaje de stands de la feria Conxemar de 2023 en Vigo.
La vista de conformidad se ha celebrado, por videoconferencia, este pasado martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde la mujer ha sido condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores tras reconocer los hechos de los que estaba siendo acusada. Además de la pena de prisión, ha aceptado una multa de 1.080 euros y abonar cerca de 1.400 euros a la Seguridad Social.
El Ministerio público pedía para ella, inicialmente, 3 años y 6 meses de prisión. Según el escrito de la Fiscalía, su empresa suscribió un contrato con otra mercantil para el montaje y desmontaje de stands en la feria de los productos del mar congelados que se celebró del 3 al 5 de octubre de 2023 en las dependencias del Ifevi.
La Inspección de Empleo y Seguridad Social acudió el 21 de septiembre al recinto ferial para verificar, en stands seleccionados aleatoriamente, los trabajos de montaje, y descubrieron que 15 operarios de Carpintería Cartabón Decoración de Madera —tres ciudadanos de Guatemala, siete de Colombia, tres de Perú, uno de Venezuela y otro de Honduras— no tenían autorización de trabajo ni estaba dado de alto en la Seguridad Social.
La Fiscalía consideró que la acusada actuó con pleno conocimiento de estar dando ocupación laboral a los trabajadores a pesar de que carecían de la necesaria autorización para ser empleados, hechos que fueron reconocidos por la acusada.
Con todo, la mujer no ingresará en prisión ya que se valoró favorablemente por el tribunal la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a condición de no volver a delinquir en los próximos dos años.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo