Seis meses de cárcel por contratar a 15 obreros ilegales para Conxemar

Una empresaria aceptó ayer medio año de prisión por haber contratado a 15 trabajadores de nacionalidad extranjera sin autorización de trabajo válida para el montaje y desmontaje de stands de la feria Conxemar de 2023 en Vigo.

La vista de conformidad se ha celebrado, por videoconferencia, este pasado martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde la mujer ha sido condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores tras reconocer los hechos de los que estaba siendo acusada. Además de la pena de prisión, ha aceptado una multa de 1.080 euros y abonar cerca de 1.400 euros a la Seguridad Social.

El Ministerio público pedía para ella, inicialmente, 3 años y 6 meses de prisión. Según el escrito de la Fiscalía, su empresa suscribió un contrato con otra mercantil para el montaje y desmontaje de stands en la feria de los productos del mar congelados que se celebró del 3 al 5 de octubre de 2023 en las dependencias del Ifevi.

La Inspección de Empleo y Seguridad Social acudió el 21 de septiembre al recinto ferial para verificar, en stands seleccionados aleatoriamente, los trabajos de montaje, y descubrieron que 15 operarios de Carpintería Cartabón Decoración de Madera —tres ciudadanos de Guatemala, siete de Colombia, tres de Perú, uno de Venezuela y otro de Honduras— no tenían autorización de trabajo ni estaba dado de alto en la Seguridad Social.

La Fiscalía consideró que la acusada actuó con pleno conocimiento de estar dando ocupación laboral a los trabajadores a pesar de que carecían de la necesaria autorización para ser empleados, hechos que fueron reconocidos por la acusada.

Con todo, la mujer no ingresará en prisión ya que se valoró favorablemente por el tribunal la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a condición de no volver a delinquir en los próximos dos años.