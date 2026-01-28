Del robo por tirón a la estafa: dos detenidos en Vigo por uso fraudulento de tarjetas bancarias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un robo con violencia cometido mediante el método del tirón en el barrio de Teis, así como de un delito de estafa relacionado con el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas a la víctima.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer que relató como, mientras caminaba por una calle del barrio, un individuo se aproximó por la espalda y le arrebató el bolso de un tirón, provocando que cayera al suelo. A pesar de la caída, la víctima pudo observar las características físicas del autor y aportar datos del vehículo en el que este se introdujo como copiloto para huir del lugar.

El Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro de la Comisaría de Vigo-Redondela asumió la investigación, logrando identificar plenamente al presunto autor. Durante las gestiones se comprobó además que el individuo había utilizado las tarjetas bancarias sustraídas para realizar pagos fraudulentos en varios establecimientos de la zona, motivo por el cual también se le atribuye un delito de estafa.

Días después, un indicativo de Seguridad Ciudadana localizó al sospechoso en la zona del Calvario, procediendo a su detención el día 20 de enero. El varón fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y un delito de estafa. Tras la instrucción de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.

Asimismo, el día 25 de este mes, dos indicativos de Seguridad Ciudadana detuvieron a otro varón tras reconocerlo realizando un pago fraudulento con una tarjeta sustraída a un repartidor el día anterior.

El transportista había denunciado el 23 de enero haber sufrido un robo en su furgoneta, donde le sustrajeron una mochila con enseres personales, documentación y varias tarjetas bancarias. Estas últimas habían sido utilizadas para efectuar pagos en distintos establecimientos de la ciudad.

Con estos datos, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana lograron identificar rápidamente al varón que estaba haciendo uso indebido de las tarjetas sustraídas y procedieron a su detención.