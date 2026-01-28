La RAGC y la Barrié premian dos proyectos de la UVigo sobre el cáncer y el comercio electrónico.
R.V.
María Mayán, líder del grupo CellCOM del Cinbio, e Iria González, de Organización Industrial, recibieron dos premios de la Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié por desarrollar «proyectos innovadores y conectados con los grandes desafíos actuales» como son los tratamientos frente al cáncer y la sostenibilidad del comercio electrónico.
Los premios se entregaron durante el acto de apertura de curso de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), celebrado en el Pazo de San Roque de Santiago. Al evento asistió su presidente, Juan Lema, y el resto del equipo de gobierno de la institución, junto al resto de académicos. También acudieron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, el subdelegado del Goberno en A Coruña, Julio Abalde, la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero, el rector de la USC, Antonio López, la vicerretora de la UDC Ana Isabel Ares, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, entre otros representantes de instituciones políticas, culturales, científicas y académicas gallegas.
Juan Lema reafirmó «o papel da ciencia como elemento central do progreso da nosa sociedade, como motor de desenvolvemento social, económico e cultura». Y puso de relieve que «a ciencia non avanza a base de xestos espectaculares, senón grazas a un labor constante, rigoroso e moitas veces silencioso».
La RAGC, añadió, «forma parte dese esforzo colectivo por construír un futuro mellor baseado no coñecemento, no pensamento crítico e no compromiso co ben común, capaz de responder aos retos do presente».
«As múltiples distincións e recoñecementos recibidos polas nosas académicas e académicos son motivo de orgullo colectivo, pero tamén unha proba clara da solidez e do nivel da ciencia que se fai en Galicia», subrayó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza