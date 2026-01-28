El PP de Vigo denuncia el fracaso del plan municipal para rehabilitar viviendas vacías

El programa municipal impulsado por el Concello de Vigo para rehabilitar viviendas vacías y destinarlas al alquiler asequible ha tenido un impacto prácticamente testimonial. Así lo denunció este miércoles la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, tras conocerse que la iniciativa, anunciada por el alcalde Abel Caballero como una herramienta clave para movilizar vivienda desocupada, solo ha concedido una ayuda y a un único beneficiario, por un importe de 4.200 euros.

La dirigente popular calificó el balance de «rotundo fracaso» y aseguró que los resultados desmontan el discurso del gobierno local en materia de vivienda. «Eso es todo lo que ha conseguido este programa que Abel Caballero vendió como la panacea y que tenía como objetivo movilizar miles y miles de viviendas vacías en Vigo. Repito, una única vivienda», afirmó.

Sánchez explicó que solicitó los datos del programa hace dos semanas en el Consello de la Gerencia de Urbanismo, sin obtener respuesta. Tras reiterar la petición, el Concello acabó facilitando la información, que confirma que apenas se ejecutó el 2,8% del presupuesto disponible, en una ciudad que, según datos del INE, cuenta con más de 20.000 pisos vacíos.

El PP ya había advertido meses atrás de que el plan estaba condenado al fracaso por su escasa dotación económica y por el bajo importe máximo de las ayudas, fijado en 8.000 euros por vivienda. «Entonces pedimos una mayor dotación presupuestaria para llegar a más pisos y también subir la ayuda por vivienda para hacerlo realmente atractivo. No se nos hizo caso y hoy vemos el resultado», sostuvo la presidenta popular.

En contraste, Sánchez comparó el programa municipal con el plan autonómico Fogar Vivo, impulsado por la Xunta de Galicia, que contó inicialmente con una dotación de 1,4 millones de euros y permitió rehabilitar 239 viviendas, con ayudas de hasta 16.000 euros. Ante la elevada demanda, la partida autonómica se ha incrementado este año hasta los 2,6 millones de euros.

La líder del PP vigués extendió sus críticas al nuevo programa municipal para la compra de viviendas, dotado con 2,5 millones de euros, con el que el Concello pretende adquirir pisos por un precio máximo de 180.000 euros para destinarlos al alquiler. Según Sánchez, la iniciativa nace desconectada del mercado real, ya que el propio sector inmobiliario ha advertido de que no existen viviendas dignas en Vigo por debajo de los 260.000 euros. «Mientras tanto, Caballero fija un tope de 180.000 euros, lo que deja claro que este alcalde vive totalmente alejado de la realidad», afirmó.

La dirigente popular cuestionó además los anuncios recientes del alcalde sobre la supuesta existencia de 726 viviendas en licitación o en fase de construcción, asegurando que, en la práctica, solo hay un único edificio promovido por el gobierno municipal, el bloque de 27 viviendas de Esturáns, actualmente en licitación por segunda vez tras quedar desierta la primera convocatoria y anunciado por el Concello hace casi cuatro años.