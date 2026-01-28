La plantilla del CIS Olimpia Valencia en Vigo: 109 traslados y 13 incorporaciones
El Sergas aspira a lograr que «el 100%» de los movimientos de los profesionales sean voluntarios
El CIS Olimpia Valencia contará con una plantilla de 122 profesionales, donde 109 son plazas trasladadas de otros centros y 13 serán nuevas incorporaciones.
Con el cierre de López Mora y Nicolás Peña, se mudan todos sus profesionales en lo que serán las fases 1 y 2 del traslado. La negociación de los traslados de los otros cuatro centros de salud afectados aún no ha concluido, pero el Sergas aspira a que «el 100% se haga de forma voluntaria».
En la fase 3 irán los 7 pediatras de los centros de salud de Pintor Colmeiro y Coia, que se sumarán a los 4 que ya estarán allí.
En la 4 les toca el turno a los médicos de familia de estos dos, de Beiramar y calle Cuba. Este último es un cupo vacante que se moverá para hacer espacio en centro «muy colapsado» . Se trasladará con unas dos mil personas que residen en las inmediaciones del Olimpia Valencia.
¿Qué plazas se crean nuevas?
Las de dos odontólogos, dos higienistas, un psicólogo infantil, otro de adultos, un farmacéutico, un trabajador social, dos fisioterapeutas y un nutricionista.
¿Cuáles se trasladan?
Un total de 29 de medicina de familia (9 de López Mora, 8 de Nicolás Peña, 6 de Coia, 4 de Colmeiro, 1 de Calle Cuba y 1 de Beiramar), 11 de pediatría (2 de López Mora, 2 de Nicolás Peña, 4 de Coia y 3 de Colmeiro), 40 de enfermería, 3 de Enfermería obstétrica (matronas), 5 de fisioterapia, 3 TCAEs, 5 auxiliares administrativos, 12 PSX y un celador.
