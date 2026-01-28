Pilar Muñoz, de la ONG viguesa Aulas abiertas, premio Galegas Destacadas 2026

Pilar Muñoz Comesaña, directora de la oenegé viguesa Aulas abiertas, ha sido reconocida Galega Destacada por el colectivo feminista local Diálogos 90. Pone en valor su esfuerzo para llevar a cabo un proyecto que trabaja desde hace más de 20 años con la infancia, principalmente, en las provincias peruanas de Cajamarca, pero también en la capital de este país.

Su cometido principal es la puesta en marcha de comedores escolares, una acción que favorece la escolarización y mejora el rendimiento académico y la salud de los pequeños de esta zona de Perú, de pobreza extrema. La ONG también se centra en fomentar acciones para potenciar la calidad de vida de las familias y el aprendizaje de los menores.

El acto de entrega del premio se prevé el sábado 7 de febrero. Habrá una ofrenda floral a las 12.00 horas ante la tumba de Concepción Arenal (el premio se entrega en fechas próximas al aniversario del fallecimiento de la escritora, que murió en Vigo el 4 de febrero de 1893) en Pereiró y, sobre las 13.00 horas, una recepción en el Pazo de Castrelos.

Pilar Muñoz, con menores peruanos apoyados por la ONG.. / Aulas abiertas

Además de financiar la manutención de los menores en los colegios, Aulas abiertas ofrece un taller de corte y confección para mujeres que viven en la indigencia: posibilita a las alumnas la obtención del título de modistas y, así, colocan las primeras piedras de un futuro próspero. La ONG también gestiona una residencia de estudiantes, que permite formarse y salir del círculo de pobreza a niñas en edad de secundaria que residen en zonas alejadas de los Andes.

«Tenemos también un comedor para personas mayores, ancianos, en situación de soledad y, por supuesto, de dificultad económica, en Lima. Y también tenemos en Lima ayuda a familias, sobre todo, que han llegado de fuera, muchas de Venezuela, y que no tienen medio de vida. Entonces, se les facilitan alimentos una vez al mes», explica a FARO Pilar Muñoz.

Los orígenes de la oenegé

Año 1991. Siete antiguas alumnas del colegio Amor de Dios de Vigo, de tanto quedar para charlar y compartir pareceres, agotan los temas de conversación. La lista de motivos para reencontrarse se va llenando de tachones con el paso del tiempo, poniendo en peligro la llama que da vida al grupo. Para romper con la deriva, optan por alzar la cabeza y poner la mirada en los más necesitados.

«Pensamos en ayudar a niños, por lo que pedimos consejo a las monjas del lugar en el que estudiábamos. Nos informaron de una escuela pública de la provincia de Cajamarca, en plena sierra de los Andes peruanos, a la que acuden menores en situación de pobreza extrema. Nos pusimos en contacto con su responsable y comprobamos que merecía la pena: decidimos comenzar a ayudarlos», comenta Pilar Muñoz.

