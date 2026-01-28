Paso adelante del Concello de Vigo para el aparcamiento de la ETEA

El alcalde, Abel Caballero, anunció que la Junta de Gobierno aprobará el próximo viernes el convenio de la ETEA (antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, en Teis) que permitirá formalizar la autorización a la Zona Franca tanto para construir el aparcamiento como para las actuaciones urbanísticas, es decir, la urbanización de viales. «La Zona Franca y el Ayuntamiento están rescatando definitivamente la ETEA para Vigo y para la ciudadanía. Como tengamos que esperar por la Xunta, vamos buenos», afirmó.

La Zona Franca será la encargada de llevar a cabo las obras del aparcamiento en la Praza de Armas con una inversión de más de 12 millones de euros. También ejecutará la humanización. «La Xunta de Galicia tiene parada la ETEA desde el año 2009. Nosotros, siendo yo alcalde, abrimos la ETEA para uso de la ciudadanía. Recuperamos todo el espacio deportivo, recuperamos los dos pabellones y las dos pistas y, por tanto, la parte del Ayuntamiento está funcionando y está bien atendida desde hace años y años», destacó Caballero.

Añadió que la Xunta «tuvo aquello completamente abandonado»: «Era una suciedad absoluta. Todo lo que estaba detrás de las alambradas era de la Xunta. Y yo, en el año 2023, le dije que tenía que urbanizar aquello. Es su obligación. Y le dije: enviadnos los recursos y yo urbanizo la ETEA. Igual que sucede en la avenida de Madrid. La paga el Gobierno de España en su mayoría y le está haciendo el Ayuntamiento. La Xunta dijo que no, que de ningún modo. En suma, que no quería urbanizar aquello, que es su obligación».

«No me fío de la Xunta»

Caballero defendió que tuvieron que «salir Zona Franca y el Ayuntamiento al rescate de la ETEA». «La parte más importante de lo que hay que hacer en la ETEA es el aparcamiento. Hay que hacerlo en la Praza de Armas, que es del Ayuntamiento. Y se va a dar a Zona Franca el permiso para que haga un aparcamiento, que tiene un coste muy importante. Porque se va a ir por encima de los 12 millones de euros. Y, al mismo tiempo, hará también Zona Franca la urbanización, porque de la Xunta no me fío», explicó el regidor.

El alcalde afeó que, «cada vez» que le da algo el Concello a la Xunta, «no lo devuelve». «Y, por tanto, no le voy a dar una calle que tuvo que comprar el Ayuntamiento. La tenía que haber comprado la Xunta. Pero como la Xunta no lo hizo, la parte de entrada entera, la carretera de entrada, la compró el Ayuntamiento para dar paso hacia la zona de la playa de A Punta», comentó.

El alcalde, Abel Caballero, y con David Regades como delegado del Estado, la intención es construir un parking que aumente las previsiones de plazas establecidas en el Plan Sectorial que ordena el ámbito de la totalidad del Campus Científico del Mar. Se estima una superficie de 3.000 metros cuadrados por cada planta repartidos en dos sótanos, lo que supondría la implantación de, aproximadamente, 200 plazas de aparcamiento, unas 100 por planta.

El PS-6, de la Xunta

La Xunta tiene en marcha la urbanización del ámbito autonómico de la ETEA, el PS-6. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, visitó en noviembre las obras que el Gobierno gallego está ejecutando y, precisamente, urgió al Ayuntamiento y a la Zona Franca que firmasen el convenio para desarrollar el PS-1.

Allegue reiteró el compromiso de la Xunta con la ciudad olívica y con la recuperación de las antiguas instalaciones de la ETEA para la ciudadanía. En este sentido, puso en valor las obras que el Gobierno gallego está impulsando en el ámbito PS-6 desde la pasada primavera. Se trata de un área de más de 20.000 m², entre las instalaciones deportivas y la plaza de Armas, donde la Xunta ya acometió demoliciones de edificios —aulas, Patiño y Cuerpo de Guardia— y pavimentos y movimientos de tierras para los nuevos viales.

Residencia de mayores

María M. Allegue destacó que la intervención avanzaba a buen ritmo y que el objetivo es tenerla terminada en el segundo semestre de este año. Recordó que las obras en este ámbito PS-6 permitirán, además, garantizar el suministro de los servicios básicos para la construcción de la residencia de mayores pública autonómica que construye desde diciembre la Fundación Amancio Ortega. Destacó que la residencia contará con instalaciones de máxima calidad, por lo que resulta fundamental urbanizar el entorno y mejorar los accesos para que estén al mismo nivel que el nuevo edificio.

Por otra parte, indicó que la Xunta seguía a la espera de firmar el acuerdo con el Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca con el fin de asumir íntegramente, gracias a una inversión de 10,5 millones de euros, el coste de la urbanización del vial principal que vertebra la ETEA y la Praza de Armas, así como las nuevas redes de servicios y sus conexiones exteriores.