Una multinacional suiza se afianza en el Puerto de Vigo con una concesión de 5.000 metros cuadrados
Apuntalará el tráfico de metales, en especial, de aluminio
El tráfico de metales en el Puerto de Vigo, en especial el de aluminio, apuntalará su crecimiento con la concesión a la multinacional suiza Access World de 5.000 metros cuadrados en el muelle Transversal para el almacenamiento de materiales. La compañía, con sede en Zug y operativa en otras terminales gallegas de la mano de firmas como el Grupo Nogar (Marín) o P. & J. Carrasco (Arousa), solicitó esta superficie a finales del pasado año, y la Autoridad Portuaria ha propuesto su aprobación en el Consejo de Administración que se celebrará el viernes.
El tráfico de aluminio resulta estratégico para la industria del hinterland vigués, desde Stellantis y su red de proveedores hasta el conjunto de empresas del metal y sectores afines. Los 5.000 metros cuadrados se sitúan en la zona adyacente hacia tierra del muelle Transversal, un área en la que el principal operador es la compañía viguesa Kaleido.
Access World es un proveedor global de servicios logísticos para los principales mercados de materias primas, entre ellos metales ferrosos y no ferrosos, productos agrícolas y forestales, polímeros, así como petróleo y gas. Entre sus clientes figuran productores, comercializadores, entidades financieras y consumidores finales. El grupo cuenta con más de 300 almacenes, 1.500 empleados en todo el mundo y mueve anualmente 28 millones de toneladas de carga.
En la misma sesión del Consejo de Administración del viernes se abordará también otra concesión, en este caso para iniciar un expediente de caducidad por incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de inversiones y facturación. Se trata de la concesión de Astilleros San Enrique (Grupo Meridional) en parte de los terrenos que ocuparon las extintas Factorías Vulcano. La compañía ya se ha mostrado contraria a esta medida y ha solicitado aplazar el expediente para que la Autoridad Portuaria audite las inversiones realizadas y la carga de trabajo desarrollada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte