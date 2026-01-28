Una multinacional suiza se afianza en el Puerto de Vigo con una concesión de 5.000 metros cuadrados

El tráfico de metales en el Puerto de Vigo, en especial el de aluminio, apuntalará su crecimiento con la concesión a la multinacional suiza Access World de 5.000 metros cuadrados en el muelle Transversal para el almacenamiento de materiales. La compañía, con sede en Zug y operativa en otras terminales gallegas de la mano de firmas como el Grupo Nogar (Marín) o P. & J. Carrasco (Arousa), solicitó esta superficie a finales del pasado año, y la Autoridad Portuaria ha propuesto su aprobación en el Consejo de Administración que se celebrará el viernes.

El tráfico de aluminio resulta estratégico para la industria del hinterland vigués, desde Stellantis y su red de proveedores hasta el conjunto de empresas del metal y sectores afines. Los 5.000 metros cuadrados se sitúan en la zona adyacente hacia tierra del muelle Transversal, un área en la que el principal operador es la compañía viguesa Kaleido.

Access World es un proveedor global de servicios logísticos para los principales mercados de materias primas, entre ellos metales ferrosos y no ferrosos, productos agrícolas y forestales, polímeros, así como petróleo y gas. Entre sus clientes figuran productores, comercializadores, entidades financieras y consumidores finales. El grupo cuenta con más de 300 almacenes, 1.500 empleados en todo el mundo y mueve anualmente 28 millones de toneladas de carga.

En la misma sesión del Consejo de Administración del viernes se abordará también otra concesión, en este caso para iniciar un expediente de caducidad por incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de inversiones y facturación. Se trata de la concesión de Astilleros San Enrique (Grupo Meridional) en parte de los terrenos que ocuparon las extintas Factorías Vulcano. La compañía ya se ha mostrado contraria a esta medida y ha solicitado aplazar el expediente para que la Autoridad Portuaria audite las inversiones realizadas y la carga de trabajo desarrollada.