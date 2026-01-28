El megavelero holandés «Stad Amsterdam» se refugia en Vigo

La borrasca Kristin acercó a Vigo en la noche de este miércoles al gallardo velero de tres palos Stadt Amsterdam, que buscó refugio en el muelle de Comercio hasta que las condiciones del mar mejoren.

Consignado por Incargo Galicia, la llamativa embarcación arribó sin pasaje a bordo y tripulado por 29 personas, en ruta de Ámsterdam a Leixoes donde el próximo 2 de febrero, 27 pasajeros iniciarán una excitante travesía de 30 días vía Sta. Cruz de Tenerife con final en la caribeña isla de Sint Marteen, a precios a partir de 5.500 euros.

Construido bajo las características de los legendarios y veloces clíperes de mediados del siglo XIX, el Stadt Amsterdam (“Ciudad de Ámsterdam” traducido del holandés), fue construido en 2000 en astilleros de los Países Bajos. Su aparejo alcanza los 2.200 m² y a diferencia de los clíperes está construido en acero y éstos (entre ellos el mítico Cutty Sark), lo eran en madera. El Stadt Amsterdam regresó a Vigo tras su única visita en 2005.