La grada de Gol de Balaídos acorta plazos

La grada de Gol estará finalizada «a finales de año». El alcalde, Abel Caballero, aseguró que, este verano, ya estará «toda la grada de Gol puesta». Solo faltaría la cubierta, el próximo paso. «A finales de año, tendremos la obra finalizada y podrá ponerse en uso a principios del próximo año», explicó.

La actuación dio hoy un paso adelante con la instalación del primer forjado del suelo de la primera planta en la zona próxima a Río, que se realiza en paralelo a la instalación de pilotes en el ámbito más cercano a Tribuna.

La actuación tiene un presupuesto de casi 25 millones de euros, según la cantidad fijada en la adjudicación. Los aportan la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo. Hasta ahora, estas son las únicas administraciones públicas que han sumado fondos para la reforma del estadio, iniciada en 2014.

El alcalde, Abel Caballero, aseguró recientemente que «estará listo para ser sede del Mundial 2030».