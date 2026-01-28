Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Vigo se celebrarán el 6 de mayo

Los décimos comicios de la Universidad de Vigo se celebrarán el próximo miércoles 6 de mayo. La fecha definitiva acaba de ser confirmada. Los censos provisionales se publicarán el próximo 11 de febrero, cuando se abrirá el calendario de elecciones al Rectorada y a representantes en el Claustro de la Universidad de Vigo. Así lo acordó la Comisión Electoral reunida en las últimas horas y que también fijó el 15 de mayo como fecha para la celebración de una segunda vuelta, en caso de ser necesaria.

El que será el décimo proceso electoral al Recotorada que celebrará la UVigo en su historia permitirá elegir al séptimo rector o rectora de la institución académica entre los tres candidatos que, hasta ahora, han manifestado su intención de concurrir al cargo: las catedráticas Belén Rubio Armesto y Carmen García Mateo y el catedrático Jacobo Porteiro Fresco.

Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, candidatos al Rectorado de la UVigo / FdV

Quien resulte ganador de las elecciones sucederá al frente de la UVigo a Manuel Reigosa Roger, tras dos mandatos de cuatro años cada uno, y lo hará por un período único de seis años y después de un proceso electoral en el que, por primera vez, las candidatas o candidatos que concurren no tenían la obligación de ser catedráticos, aunque sí debían tener reconocidos tres sexenios de investigación o transferencia, tres quinquenios docentes, así como haber ocupado cargos de gestión unipersonales durante al menos cuatro años.

El proceso electoral, que comenzará en dos semanas, finalizará, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, el 28 de mayo con la proclamación definitiva de resultados.

El calendario electoral: los censos

La Comisión Electoral aprobó en las últimas horas fijar el inicio del calendario de elecciones al Rectorado y a representantes en el Claustro con la publicación de los censos provisionales el 11 de febrero, a lo que seguirá el plazo de reclamaciones entre el 12 y el 20 de febrero y la publicación de los censos definitivos el 6 de marzo.

En el anterior proceso electoral, celebrado el 4 de mayo de 2022, pudieron ejercer su derecho al voto para elegir al rector 20.494 personas, de las cuales 907 pertenecían al sector PDI-A (profesorado doctor con vinculación permanente a la universidad); 1.076 al PDI-B (resto del personal docente e investigador); 16.697 estudiantes de 1º y 2º ciclo y 1.036 de 3º ciclo, y 778 PAS (Personal de Administración y Servicios).

En el caso de las elecciones al Claustro, el número de miembros de la comunidad universitaria que, según los censos definitivos, podían ejercer su derecho a voto en 2022 era de 20.121, 373 menos que en el caso del proceso electoral a rector, al no participar el alumnado del Programa Universitario de Mayores en la elección de los miembros del máximo órgano de control y representación de la comunidad universitaria.

Presentación y proclamación de candidaturas

Entre el 9 y el 13 de marzo, la Comisión Electoral fijó en las últimas horas el plazo de presentación de candidaturas, que el día 27 serán proclamadas de forma provisional y el 16 de abril de manera definitiva, tras el plazo de reclamaciones que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de abril.

A día de hoy, son tres las candidaturas presentadas al Rectorado: las encabezadas por Belén Rubio por H2040, Carmen García Mateo por Nós-Universidade y Jacobo Porteiro por ConSenso; frente a la candidatura única de Manuel Reigosa en el proceso electoral celebrado hace cuatro años, en el que por primera vez en la historia de la UVigo el electorado pudo votar a favor o en contra del candidato, que para revalidar el cargo tuvo que obtener más votos ponderados positivos que negativos.

El proceso electoral que se celebrará este próximo mes de mayo será el primero en la historia de la UVigo al que concurren al Rectorado dos candidatas, desde que en el año 1994 la catedrática Margarita Estévez Toranzo fuera la única mujer que se presentó a un proceso electoral como candidata del Grupo Aberto Universitario de Debate (Gaude), y que finalizó con la elección como rector de José Antonio Rodríguez Vázquez (1994-1998). Rodríguez Vázquez sucedió a Luis Espada (1989-1994) al frente del Rectorado de la UVigo, que posteriormente ocuparían Domingo Docampo (1998-2006), Alberto Gago (2006-2010), Salustiano Mato (2010-2018) y Manuel Reigosa (2018-2026).

Campaña, votación y proclamación de resultados

El 17 de abril es la fecha fijada en el calendario aprobado por la Comisión Electoral para la presentación de equipos y líneas generales del programa, mientras que entre el 20 de abril y el 4 de mayo se desarrollará la campaña electoral. Tras la jornada de reflexión del 5 de mayo, las votaciones se celebrarán el 6 de mayo.

El voto para elegir a la nueva rectora o rector es ponderado, aplicando los mismos porcentajes de la representación de los sectores en el Claustro: 51% en el caso del profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad; 25% estudiantado; 15% PTXAS y 9% el resto del personal docente e investigador.

Si no fuese necesaria una segunda vuelta, el 7 de mayo tendrá lugar la proclamación provisional de resultados, que serían definitivos el 13 de mayo, una vez transcurrido el período de reclamaciones fijado entre el 8 y el 12 de mayo. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, la votación se celebrará el 15 de mayo, quedando fijada la proclamación definitiva de resultados para el 28 de mayo, tras el plazo de reclamaciones a los resultados provisionales que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de mayo.

Según se recoge en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Procedimiento para la elección de rector o rectora de la UVigo, «será proclamado rector/a, en primera vuelta, el candidato/a que alcance el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez realizadas y aplicadas las ponderaciones correspondientes. Para dicho cómputo no se tendrán en cuenta los votos en blanco», y «si ningún/a candidato/a a rector/a alcanza el apoyo necesario para ser elegido/a en primera vuelta, se procederá a una segunda elección a la que solo podrán concurrir los dos candidatos/as que hubieran obtenido más votos ponderados en la primera vuelta. En esta segunda vuelta será proclamado rector/a el candidato/a que obtenga más votos ponderados».