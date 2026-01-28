El día que Vigo coronó a la Maja de España 1971

El Teatro García Barbón vivió el 8 de mayo de 1971 una de esas veladas que hoy funcionan como postal de época: focos, trajes regionales, desfile, música en directo y un patio de butacas pendiente del veredicto. Al día siguiente, Faro de Vigo lo dejó fijado en una crónica minuciosa, con ese pulso de “gran acontecimiento” que entonces tenían las galas nacionales celebradas en la ciudad.

El titular no dejaba lugar a dudas sobre la protagonista de la noche: «Consuelo Gómez Álvarez, representante de Andalucía, Maja de España 1971». Y el sumario enmarcaba el hito local: «La elección tuvo lugar anoche, en el Teatro García Barbón».

Crónica de Faro de Vigo. / FDV

La crónica situaba el arranque con precisión horaria y tono solemne: «A las diez y media de la noche de ayer, en el Teatro García Barbón, se celebró un gran festival, en el transcurso del cual se procedió a la elección de la “Maja de España 1971”, entre diecinueve guapas aspirantes…».

El espectáculo tuvo un maestro de ceremonias muy reconocible para el público. «El espectáculo fue presentado por Raúl Matas, popularmente conocido (…) por su programa “Al compás de las estrellas” y últimamente en “Buenas tardes”», relataba la crónica del decano.

Y no fue solo una noche de coronas. El diario subrayó el carácter de gala con invitados musicales y folclóricos: «En él participaron como artistas invitados el grupo folklórico gallego “Vento das Cíes”, de Vigo (…) y el cantante gallego Xavier González».

Cartel de promoción del evento. / FDV

Tres desfiles para una corona

Faro de Vigo describió la secuencia de pasarela casi plano a plano. Primero, la presentación regional. «Se iniciaron a continuación los desfiles (…) con su presentación en traje típico de las regiones que representaban, y con las distintas músicas regionales como fondo». Después, el pase más informal, y es que «las diecinueve majas regionales desfilaron en traje “short”». Y, ya en el tramo final, el aire ceremonial: «El tercer desfile, después del descanso, fue en traje de fiesta, luciendo la clásica mantilla española, con su correspondiente peineta».

El jurado y la deliberación

Antes del fallo, la “Maja de España 1970”, Chelo Costales, se despidió del certamen. El jurado reunía representación institucional y mediática -Gobierno Civil, Ayuntamiento, Diputación, Turismo, NO-DO, TVE…, y un apunte de casa: «…y nuestro compañero de Redacción Joaquín Rolland, en representación del director de FARO DE VIGO». El suspense fue real: «Varias veces hubieron de abandonar sus miembros la platea que ocupaban con el fin de deliberar». Y el veredicto quedó fijado en negro sobre blanco:«“Maja de España 1971”: Consuelo Gómez Álvarez, “Maja de Andalucía”».

El certamen Maja de España 1971 celebrado en Vigo, en imágenes / Archivo Fiel / EFE / Magar

El diario decano destacó también la corte de honor: Aragón, Canarias, Cataluña y Murcia. Acompañó los nombres con breves retratos, muy de la época, que hablaban de estudios, trabajo y ambiciones vitales como viajar, conocer mundo, o formarse y completaban el retrato generacional de aquel 1971.

Vigo, escenario nacional

El cierre de la crónica fue también un cierre de ciudad. «En resumen, una grata jornada y un espectáculo precioso el que ayer tuvo lugar en el García Barbón (…) certamen que este año ha tenido a nuestra ciudad como marco». Y dejó constancia de una novedad: «Por vez primera en este certamen se concedió el premio al traje regional que recayó en la representante de Vigo, María Trinidad Medina Martínez».

El reportaje gráfico, firmado por Magar, puso rostro e imágenes a una noche que Vigo vivió como escaparate nacional.

Así lo contó el NO-DO: Vigo en la pantalla

La elección de la Maja de España 1971 no solo ocupó páginas de periódico. También pasó por la gran ventana audiovisual del momento. El NO-DO, en una crónica conservada hoy en la Filmoteca Española de RTVE, trasladó el certamen a las pantallas de los cines de todo el país con su inconfundible tono narrativo.

El noticiario abría situando al espectador: «Y ahora nos trasladamos a Vigo, la bella y pujante ciudad de Galicia, donde ha tenido lugar la elección de la Maja de España en 1971».

Antes de la gala, las cámaras salieron a la calle. El relato se detenía en el Vigo más marinero. «Diecinueve encantadoras señoritas, representando a diversas regiones españolas, participaron en el concurso (…) horas antes de la elección, luciendo su garbo y su palmito en el típico barrio del Berbés.»

Filmoteca Española RTVE

Ya de noche, el NO-DO regresaba al Teatro García Barbón y ordenaba el espectáculo con la misma secuencia que había contado Faro de Vigo: primero, los trajes regionales: «La bella representante canaria», «la de Baleares», «la de Jerez», «la de Andalucía...»; después, el desfile en short; y, finalmente, los trajes de maja.

La proclamación llegaba con énfasis solemne:«Y aquí tienen ustedes a la Maja de España en 1971, Consuelo Gómez Álvarez.»

La imagen final cerraba el círculo institucional y emocional de la época: Chelo Costales, reina saliente, imponiendo la banda; el alcalde de Vigo, Antonio Ramilo, entregando el trofeo; y la corte de honor formada por Aragón, Canarias, Cataluña y Murcia. El plano último, casi inevitable, era íntimo y multitudinario a la vez: el beso de la madre y la apoteosis final.

Así, en papel y en celuloide, Faro de Vigo y el NO-DO fijaron para la memoria colectiva una noche de mayo de 1971 en la que la ciudad fue, por unas horas, capital de la belleza y del espectáculo nacional.