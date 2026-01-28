Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana

Lo hace con profesionales desplazados de otros hospitales del grupo

El centro explica que atiende «todos los días a través del sistema telederma» y justifica que «imita el modelo» del Sergas

Sanidade asegura que no tiene «constancia» de la situación e inicia un procedimiento para verificarlo

Operación de dermatología en Ribera Povisa.

Operación de dermatología en Ribera Povisa. / Marta G. Brea

Ana Blasco

Tras las recientes salidas de facultativos, el Hospital Ribera Povisa ha aplicado cambios en su atención dermatológica. El centro de la calle Salamanca confirma que, en estos momentos, las citas presenciales para atender a la población concertada por el Servicio Galego de Saúde se limitan a los viernes y fines de semana y son atendidas por médicos del grupo Ribera desplazados de otros puntos de España.

El hospital al que el Sergas ha contratado la atención especializada de casi una cuarta parte de la población del Área Sanitaria de Vigo justifica que la atención que brinda en dermatología «imita el modelo que hace el Sergas».

Detalla que «se atiende todos los días a través del sistema de telederma». Explica que «los dermatólogos realizan un diagnóstico con base a la historia clínica dermatológica y las imágenes dermatoscópicas remitidas por los médicos de Atención Primaria o bien tomadas en las consultas por las gestoras de casos de dermatología de Povisa». Con esta información y sin ver presencialmente al paciente, «los dermatólogos deciden el tratamiento y seguimiento posterior».

Ampliación de días en febrero

Según el testimonio de una paciente, en unos 20 días les comunican el resultado. Si los doctores consideran que deben atenderlos en una cita presencial, en la actualidad, se atienden los viernes, los sábados y, «en algunos casos», los domingos, según confirma el hospital. En febrero prevén abrir las agendas presenciales también los lunes y martes.

Estas consultas, tratamientos o cirugías presenciales son atendidas por facultativos que el Grupo Ribera Salud desplaza los fines de semana desde otros hospitales de su red. No es el primer servicio en el que emplea este recurso.

«Se ha reorganizado todo el servicio y se ha logrado reducir notablemente los tiempos de atención en todas las modalidades de consulta dermatológica y tambien en tratamientos quirúrgicos», aseguran desde Ribera Povisa y añaden: «Con el sistema de telederma y el apoyo de dermatólogos del grupo Ribera hemos logrado agilizar el ritmo de atención en este servicio para todos los pacientes».

Reacción de Sanidade

La Consellería de Sanidade asegura que no tiene «constatación oficial» de esta situación, pero ha «iniciado un procedimiento interno de control para verificarlo y, en su caso, adoptar las medidas oportunas».

El departamento gallego recuerda que en los pliegos que rigen el contrato de servicios que inició con Povisa en abril de 2025, «establécese a obriga de dispoñer do persoal necesario e adecuado para a execución do contrato, nos termos recollidos e legalmente establecidos e coa máxima calidade esixible.»

En particular, destaca que «esíxese a cobertura dos medios persoais de forma que a execución do contrato e a adecuada resposta desde o punto de vista asistencial queden sempre garantidas» y se considera «unha condición especial de execución do contrato dispoñer en todo momento dos recursos persoais necesarios para garantir a correcta asistencia».

