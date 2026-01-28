Caballero cita tres capitales europeas entre los objetivos para Peinador

«Londres, París, Milán, reforzar Barcelona, Bilbao, Valencia y Baleares. Son nuestros destinos preferentes». Así de claro fue el alcalde, Abel Caballero, sobre los planes para Peinador. Añadió que el Concello ha contactado «con un número importante de aerolíneas» y «todas tienen interés en volar a Vigo». «Saben que es un aeropuerto de gran potencialidad», indicó.

Lo hizo tras responder al presidente de la Diputación, Luis López, quien comentó que, si el Gobierno central fuese de otro color político, el alcalde estaría responsabilizando a Aena de la situación de Peinador. Caballero señaló que sigue diciendo que esta entidad «tiene que apoyar al aeropuerto».

«Aena hizo los estudios de las aerolíneas y de los destinos que tienen tráfico desde el aeropuerto de Vigo. Pero hizo algo más. Es que tiene tasas muy bajas en el aeropuerto de Vigo comparado con otros aeropuertos. Y, además, hizo una oferta para las nuevas líneas y las nuevas rutas de instalación. Claro que Aena está apoyando a este aeropuerto decididamente, hasta con una torre de control interna y nueva, con las últimas tecnologías», defendió.

Ayudas de Concello, Xunta y Diputación

Añadió que «la cuestión», en todo caso, «no es esa», sino «por qué la Xunta y el PP quieren ayudas para los vuelos desde Santiago y las niegan al de Vigo». «Yo ya les hice una propuesta y la sigo haciendo: quiero que se financie lo que sea preciso para vuelos del aeropuerto con un tercio de la Diputación, un tercio de la Xunta y un tercio del Concello», reiteró.

Caballero también respondió a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Insistió en que la nueva A-55 debe llegar a Porriño en túnel. «Se oponen Feijóo y Rueda», apuntó.