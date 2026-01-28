El BNG propone usar viviendas vacías de Abanca para ampliar de inmediato el alquiler social en Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia a reclamar la cesión gratuita de uso de todas las viviendas vacías propiedad de Abanca en la ciudad para incorporarlas a un parque público de alquiler social. La formación defiende esta vía como una solución inmediata para aumentar la oferta de vivienda asequible sin coste de adquisición para las administraciones, en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario vigués.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, sostuvo que se trata de un mecanismo «perfectamente legal» que permitiría disponer de estos inmuebles de forma inmediata, manteniendo la titularidad en manos de la entidad financiera pero garantizando la gestión pública y «un uso social dun recurso hoxe improdutivo».

Desde el Bloque subrayan que esta fórmula ya ha sido aplicada por otras entidades bancarias y por la Sareb, con beneficios tanto sociales como para las propias empresas. A falta de datos oficiales, el BNG estima que Abanca dispone de alrededor de 200 viviendas en Vigo, según el análisis de información contable remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Igrexas llamó a los gobiernos municipal y autonómico a promover un acuerdo con Abanca que permita la cesión gratuita de estos pisos, que seguirían siendo propiedad del banco. Según el BNG, esta medida podría incrementar a corto plazo en un 50% la oferta de vivienda en alquiler en la ciudad, además de hacerlo a precios accesibles, en un escenario de «brutal escalada» del mercado, con rentas medias que ya superan los 700 euros mensuales y un incremento acumulado del 30% en los últimos cinco años.

Beneficios y rescate público

El portavoz nacionalista vinculó esta propuesta a los resultados económicos de la entidad financiera y a su origen ligado a las antiguas cajas gallegas. «É momento de reclamar que esta entidade, construída en grande medida sobre o aforro de Vigo, achegue en beneficio da cidade inda que for unha pequena parte destes importantes rendementos», afirmó.

Igrexas recordó que Abanca declaró beneficios superiores a los 900 millones de euros en 2025 y que, desde el proceso de bancarización y privatización de las cajas gallegas fusionadas —entre ellas la viguesa Caixanova—, acumula más de 6.500 millones de euros de beneficios desde 2014.

Asimismo, señaló que la entidad fue rescatada con más de 6.200 millones de euros de dinero público procedentes del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos, de los que solo ha devuelto alrededor de 1.000 millones, un 16% del total recibido. «Trátase de evitar que esta entidade bancaria, rescatada con inxentes recursos públicos, agrave aínda máis a situación delirante de termos moitas casas sen xente ao tempo que cada vez hai máis xente que non se pode permitir unha vivenda», sostuvo.

Para el BNG, este escenario ejemplifica un modelo que considera insostenible. «Estamos diante dun exemplo clamoroso e indecente de socialización das perdas e de privatización dos beneficios que temos que reverter», concluyó Igrexas.