Un aterrizaje frustrado, un desvío y un inusual vuelo en Galicia de 20 minutos para llevar al Celta de Vigo a Belgrado

La parrilla de vuelos de los aeropuertos de Vigo y Santiago dejaron hoy a primera hora de la mañana un inusual viaje aéreo dentro de Galicia. Un Boeing 737-800 con capacidad para casi 200 pasajeros despegó temprano de Lavacolla para, en poco más de 20 minutos, enfilar la pista de Peinador.

Detrás de esta maniobra tan poco habitual hay un aterrizaje frustrado, un desvío y una misión de nivel europeo: recoger al Real Club Celta de Vigo para llevarlo a Belgrado (Serbia), donde mañana jueves disputa el último partido de la fase de liga de Europa League contra el Estrella Roja.

La borrasca Joseph, que provocó una riada de accidentes e incidentes en Galicia, afectó ayer de lleno al avión de AlbaStar en el que hoy viaja el Celta hacia Belgrado

El avión, procedente de Bremen, frustó ayer el aterrizaje en Vigo y se fue para Santiago. / FR

La aeronave, procedente de Bremen, debía aterrizar ayer en el aeropuerto de Peinador al filo de las tres de la tarde. La tripulación intentó tomar tierra en Vigo, pero no pudo por las fuertes rachas de viento cruzado que había en ese momento. La tripulación frustró el aterrizaje y puso rumbo a la terminal de Lavacolla, donde sí pudo tomar tierra antes de las cuatro de la tarde.

¿Cuánto tarda un vuelo de Santiago a Vigo?

La aerolínea decidió dejar el avión ayer en Lavacolla. Cuando ocurren este tipo de problemas con vuelos regulares, las aerolíneas transportan en autobús a los viajeros afectados de Santiago a Vigo y viceversa. No ha sido así con el vuelo chárter contratado por el Celta, cuya tripulación madrugó hoy para realizar un viaje aéreo nada habitual en en la comunidad gallega.

A las 8.11 horas el avión que tenía que recoger al Celta de Vigo despegó de Lavacolla, alcanzó su altitud máxima de 9.000 pies (unos 2.700 metros) a la altura de A Estrada y comenzó a descender ya hacia Peinador para, tras casi una perfecta línea recta, alcanzar la senda de aproximación en Redondela a los 18 minutos de vuelo y aterrizar en Vigo tras solo media hora de viaje desde el despegue hasa el aterrizaje.

El corto vuelo que realizó hoy el avión del Celta entre Santiago y Vigo. / FlightRadar

No es la primera vez este año que una aeronave del Celta tiene una incidencia. Un problema con un avión llegó ya a trastocar los planes del equipo celeste en la Europa League. Un problema de última hora en el vuelo chárter que lo debía llevar a Croacia para afrontar su segunda salida europea ante el Dínamo de Zagreb a principios del pasado mes de noviembre trastocó los planes iniciales de Claudio Giráldez. Toda la expedición, que ya estaba lista para embarcar en el aeropuerto de Peinador a primera hora, tuvo que darse la vuelta y aguardar a las 15.30 horas para tomar un nuevo avión. El despegue finalmente se produjo a las 16.20 horas, cerca de la hora límite que establece la UEFA.

Plan de viaje del Celta

El equipo vigués despegó hoy finalmente a las 10.20 horas de Peinador en ese avión rumbo a Belgrado, donde aterrizará sobre las 13.30 h. En torno a la seis de la tarde Claudio Giráldez y Mihailo Ristic ofrecerán la rueda de prensa previa al partido de mañana (21 horas) contra el Estrella Roja, en el que ambos se juegan entrar entre los ocho primeros para disputar directamente los octavos de final del torneo aunque ya tienen asegurado el pase a los dieciseisavos de final.

La expedición del Celta pone rumbo a Belgrado desde el aeropuerto de Vigo / Marta G. Brea

A las 18:45 horas está previsto que los célticos entrenen en el Rajko Mitic Stadium, que mañana acogerá este segundo duelo entre serbios y gallegos tras el enfrentamiento protagonizado en el año 2000.