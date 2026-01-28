Aparcar en Vigo, una odisea diaria marcada por la falta de plazas y los altos precios

Aparcar en el centro de Vigo se ha convertido en una auténtica odisea no solo durante las Navidades, cuando la ciudad recibe miles de visitantes, sino a lo largo de todo el año. La elevada demanda y la escasez de plazas disponibles han llevado a una saturación casi permanente de los parkings subterráneos, con más de 500 personas en lista de espera para alquilar una plaza en el corazón de la ciudad.

Solo el aparcamiento de Rosalía de Castro cuenta con alrededor de 200 clientes pendientes de que se libere un hueco. La demanda es variada, residentes que buscan una plaza para su vehículo por no disponer en su edificio o trabajadores que la necesitan para estacionarse a diario.

La falta de plazas y el coste del aparcamiento son dos de las principales quejas de los ciudadanos. «Hay poco aparcamiento y el que hay es carísimo, sobre todo en los parkings subterráneos», lamenta un vecino del centro, que asume que tiene «una fortuna» por vivir en el centro de Vigo y tener una plaza en propiedad, pero hace que cualquier salida, si desea ir en coche, se vuelva un lujo. «Sales para ir al médico y cuando vuelves, el parking te ha costado la comida», confiesa.

Ante esta situación, muchos conductores optan por dar vueltas durante largos periodos de tiempo en busca de un hueco en la calle. Para ir al centro, o para los que residen en el Casco Vello el sitio de referencia suele ser O Castro, «siempre termino encontrando, o arriba de todo o por la cuesta.» Una vecina asume que, «cuesta todos los días, tengo que dar siempre un par de vueltas», pero prefiere eso, y «perder 20 minutos» a pagar todos los meses más de 100 euros por una plaza de parking.

Sobre el precio otro usuario, en búsqueda de plaza, opina que «en el centro están disparatadas», extrapolando el precio al de unos años, cuenta que «cuestan como un piso de antes», y que en algunas zonas los precios de compra se han duplicado en los últimos años. «Hace cuatro años estaban a 30 mil euros y ahora rondan los 60 mil».

Esta presión sobre el aparcamiento ha provocado también que muchas personas se piensen si sacar el coche del garaje o moverlo del sitio donde lo han conseguido aparcar, provocando en ocasiones un cambio de hábitos en la movilidad. «Yo al centro nunca vengo en coche, solo en autobús o a pie», asegura una vecina de Teis.

Mientras tanto, algunos parkings han optado por ofrecer bonos mensuales que no garantizan una plaza concreta, como ocurre en el aparcamiento de Urzaiz, donde el acceso está asegurado pero no la disponibilidad de huecos en momentos de máxima ocupación.

La saturación llega, además, en un momento en el que los parkings de la ciudad están implementando mejoras tecnológicas, como el pago mediante telepeaje, para agilizar entradas y salidas. Sin embargo, para muchos ciudadanos el problema sigue siendo el mismo, «el aparcamiento en el centro de Vigo está imposible».