Vigo se recupera de la resaca de Joseph: 90 incidencias, dos viviendas ardidas y un rescatado

La borrasca Joseph pasó por la provincia como un elefante en una cacharrería. Se hizo notar. En solo 24 horas llegaron a acumularse más de 70 litros por metro cuadrado en la ciudad, aunque fueron el doble en el Cuvi. Además de algunas calles que quedaron parcialmente anegadas, los ríos estuvieron al límite. No desbordaron, pero requerían estar pendiente. Costaba caminar por la calle sin mojarse, por mucho paraguas que se portase. El viento sopló a más de 95 kilómetros por hora en el centro y a más de 111 en la estación de la Universidad.

Este cocktail hizo que el transporte de ría se cancelase desde las 10.30 horas de la mañana y que algunas líneas de tren permaneciesen cortadas. Tampoco fue sencillo el panorama en Peinador, donde más de un piloto se lo tuvo que pensar dos veces antes de aterrizar.

Hoy la ciudad se recupera de algunos daños que provocó el frente. Según los registros de Bomberos y Policía Local, hubo que atender hasta 90 incidencias. Esta mañana, el alcalde, Abel Caballero, mencionó daños en edificaciones, bajantes de agua, alumbrado público, alumbrado navideño y contenedores que se desplazaron. También hubo árboles caídos, cables descolgados y vallas de obra movidas por el viento.

Los bomberos también tuvieron que acceder a un edificio para rescatar a una persona que había quedado atrapada en un ascensor, una incidencia relacionada indirectamente con el temporal. También asistieron a los habitantes de dos viviendas que ardieron y acudieron a frenar los efectos de una insuficiencia eléctrica que también pudo haber acabado en incendio.

Desde el ente municipal aseguran que seguirán en «atención permanente» a todo lo que pueda acontecer por el temporal.

Persiste el nivel de alerta naranja

Hasta nuevo aviso, la ciudad está bajo un aviso naranja (moderado) en el mar. El oleaje podría superar los 8 metros y el viernes se suma una nueva circunstancia el mar de viento. Este es el que se forma en las áreas donde sopla el viento. Su energía, al rozar la superficie del mar, se transfiere al océano y el oleaje empieza a crecer.

Además, se esperan precipitaciones sin límite en el horizonte, según muestra la predicción a medio plazo.