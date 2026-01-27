Vigo reactiva su alianza industrial con la ciudad mexicana de Celaya
Caballero y el alcalde de la localidad de Guanajuato acuerdan relanzar una relación basada en la automoción y la cooperación empresarial
El alcalde de Vigo mantuvo este martes un encuentro con representantes de la Corporación Municipal de Celaya (Guanajuato, México), una ciudad con la que la urbe olívica está hermanada desde 2014 y con la que comparte un fuerte vínculo industrial, especialmente en el ámbito de la automoción. La reunión sirvió para reactivar y relanzar una relación institucional y económica que ambas partes coinciden en reforzar a corto y medio plazo.
El eje de la cooperación entre Vigo y Celaya pivota sobre la presencia de una potente industria del automóvil en ambos territorios, un sector estratégico que ha propiciado en los últimos años intercambios empresariales y contactos comerciales. Los representantes de la ciudad mexicana trasladaron su interés en impulsar nuevos acuerdos económicos que permitan aprovechar sinergias y abrir oportunidades de colaboración entre empresas de ambos lados del Atlántico.
En el encuentro participaron, además del alcalde, el delegado especial de la Zona Franca de Vigo, David Regades; la teniente de alcalde, Carmela Silva; el secretario general de Asime, Enrique Mallón; el secretario del Ayuntamiento de Celaya, Daniel Nieto; y representantes de varias empresas viguesas con actividad o vínculos comerciales con la ciudad mexicana.
La reunión presencial se completó con una videoconferencia entre los alcaldes de Vigo y Celaya, en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso a la relación bilateral, con especial atención al ámbito industrial y al intercambio de conocimiento en el sector de la automoción.
Desde el gobierno municipal vigués se subraya que este relanzamiento se enmarca en la estrategia de internacionalización del tejido empresarial y de consolidación de Vigo como polo industrial con proyección exterior, aprovechando alianzas con ciudades que comparten un perfil productivo similar.
