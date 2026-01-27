Vigo estrena comandante naval
La Comandancia Naval de Vigo acogió ayer la ceremonia de relevo del mando, con motivo de la toma de posesión del capitán de navío Jaime Toledano Funes como nuevo comandante en sustitución de Antonio Couce Calvo. El acto se celebró en el Tinglado del Puerto, donde estuvieron presentes el presidente del Puerto, Carlos Botana; el delegado de Zona Franca, David Regades, así como cargos políticos, entre ellos Abel Losada o el presidente de la Diputación, Luis López. Por parte del Concello asistió el concejal Ángel Rivas.
