Los quioscos: últimos supervivientes de la vida de barrio

Patricia se sabe el nombre de casi todos sus clientes. No porque lleve un registro, sino porque pasan cada día por delante de su quiosco, repiten las mismas acciones y comparten una rutina que se ha ido construyendo con los años. En el barrio de Balaídos, O Bichiño —así es como se llama su negocio— no es solo un punto de venta, es un lugar de reunión. Despertarse para ir a comprar el periódico y leerlo en el desayuno ha sido, durante mucho tiempo, un ritual de socialización. «La gente es la misma de siempre, te cuentan su historia y se desahogan, al final acabas entrando en su vida» comenta Cristina Fernández, dueña del quiosco Flora, en Bouzas.

Se pueden conocer las costumbres de cada barrio a través de las experiencias de quienes trabajan detrás del mostrador. Celina Sueiro abrió el Kiosko 33 hace dos años, a pesar de las dificultades que conlleva sostener un comercio como este. «Mucha gente sigue apostando por lo local», asegura. En concreto en la venta de bebidas. Aun así, todos detectan un descenso «notable» de ventas. Se compra menos prensa, chuches o cromos. Ahora los jóvenes consumen la información desde las pantallas, tienen una dieta más saludable y piden por internet.

Manuela lleva 30 años trabajando en uno de los últimos quioscos de calle que quedan en Vigo, al lado de la ciudad de la justicia. El negocio tiene más de seis décadas de vida. Cuando sus padres se jubilaron ella tomó el testigo, ahora espera poder retirarse ahí. «Estamos sobreviviendo, a veces somos más un punto de información que una tienda», comenta la trabajadora. El cambio lo notó con el cierre del Hospital Xeral, antes eran un lugar muy concurrido, pero se han convertido en «zona de paso». Pese a tener unas condiciones cada vez más inestables, Manuela nunca se planteó cerrar, va a seguir abierta «el tiempo que pueda». Pero no todos han sobrevivido. La pandemia ha sido una de las principales causantes de esta crisis. «Bajamos un 70% las ventas», informa Carmen Pérez desde Kiosko Carral. Sostiene que el descenso era anterior, pero la COVID-19 «lo aceleró». En ese momento, bajar la persiana del local fue una opción que muchos barajaron. «Éramos negocio obligado a estar abierto y no se nos recompensó por ningún lado», denuncia Patricia, que admite haber vivido una situación complicada.

Sobrevivir gracias a la paquetería

Muchos quioscos han tenido que reinventarse para mantenerse abiertos. Algunos añadieron a su catálogo productos para mascotas, venta de pan o quinielas; otros han apostado por el servicio de la paquetería. Patricia asegura que en su negocio esta oferta ya ocupa más espacio y tiempo que la venta de prensa. En la tienda de Celina acuden una media de 20 personas al día a recoger sus pedidos. «Suele ser gente joven», comenta. A veces acaban comprando otra cosa. Esta nueva oferta mantiene el flujo de vecinos y refuerza su papel como punto de encuentro. Aun así, esa adaptación no compensa la caída de ingresos. «Yo siempre digo que somos como los rinocerontes blancos. Estamos en peligro de extinción», confiesa Cristina, que agradece a los clientes de toda la vida su fidelidad. En la ciudad aún resisten 52 quioscos, mientras sigan abiertos, los barrios de Vigo seguirán teniendo un lugar donde disfrutar de la vida comunitaria.