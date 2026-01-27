El Puerto de Vigo afianzó su crecimiento durante 2025: récord de toneladas, vehículos y cruceristas

«Estamos haciendo los deberes para soñar con otras cosas». Así de rotundo se expresaba la semana pasada el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, en un encuentro organizado por FARO sobre la salud del Puerto olívico y los datos que acaba de publicar Puertos del Estado correspondientes al mes de diciembre (que permiten cerrar provisionalmente 2025 a la espera de su consolidación) lo corroboran. La actividad en las distintas terminales ha permitido superar por segundo año consecutivo los 5,5 millones de toneladas de tráfico total, tras un crecimiento de 1,1% en este apartado, lo que permite afianzar la espectacular subida conseguida durante 2024 (había sido de un 17,7%) haciendo bueno el dicho de que lo importante no es llegar, sino mantenerse y, además, con otra alza.

El tipo de mercancía que se mueve en el Puerto de Vigo es, además, otro de los valores añadidos con los que cuenta Praza da Estrela para ser optimistas, ya que el tráfico de mercancía general se mantuvo por encima de los 5 millones de toneladas (un 0,1% más), teniendo mucho que ver el haber pulverizado otro récord en el movimiento de vehículos, convirtiéndose en el último mes de año Vigo en el Puerto de España que más coches cargó y descargó, por encima de Barcelona.

La terminal de Bouzas sigue siendo, por tanto, uno de los puntales de la actividad portuaria, como queda demostrado con los 671.665 vehículos gestionados, lo que permite soñar con arrebatar el liderazgo anual a Barcelona, pese a que esta también creció durante 2025 en sus tráfico de coches. Se amplía, eso sí, al distancia con el tercer posicionado, Valencia, cuya actividad automovilística decreció.

Sí que continuó manteniendo el primer puesto Vigo en materia pesquera, pese a una nueva caída, el pasado año del 4,2%, en el dato de toneladas descargadas, bajando de la barrera de las 30.000, pero conteniendo la progresión mostrada por A Coruña, que rozó las 26.500 toneladas.

Seguir escalando posiciones y mejorar datos es el desafío también de la terminal de Guixar con el tráfico de contenedores después de que se consiguiese por primera vez superar los 300.000 TEUS durante el año pasado tras subir un 3,7%, pese a las limitaciones de espacio evidentes que existen. En este apartado, únicamente seis potentes puertos como Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Tenerife y Bilbao están con cifras más elevadas.

No solo la logística comercial y empresarial ha permitido sacar una sonrisa a los responsables portuarios, sino que también en materia turística, 2025 será recordado como el año en que Vigo recibió por primera vez a más de 300.000 cruceristas repartidos en 124 buques, lo que supone un crecimiento del 45% respecto al año anterior, cifras que la Autoridad Portuaria espera mantener o incluso mejorar este ejercicio y los venideros.

«Logramos ese crecimiento moderado y en 2026 esperamos seguir en esa misma línea», garantizaba recientemente Carlos Botana, sin esconder que el trabajo que se está realizando busca conseguir que el tráfico portuario en Vigo termine situándose en seis o siete millones de toneladas anuales.