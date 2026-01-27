Otro proyecto del Vigo Vertical, más cerca de ser una realidad

El Concello dio un paso más en la ejecución del proyecto del Vigo Vertical en Pintor Colmeiro con el inicio de la instalación de dos de las cuatro rampas proyectadas en la actuación, comprendida entre las calles Álvaro Cunqueiro y Tarragona y que tiene un presupuesto de 2,5 millones. El objetivo es facilitar la movilidad y ayudar a salvar cómodamente un desnivel del 10%, disponiendo hasta cinco tramos de rampas, con más de 30 metros de longitud cada una.

Las nuevas estructuras estarán cubiertas con una pérgola abierta hacia la acera y a ellas se añadirá la humanización de la calle, renovando toda la red de servizo, ampliando las zonas verdes y los espacios para peatones. «Seguimos avanzando a un ritmo extraordinario», explicó el alcalde, Abel Caballero, recordando que están también en marcha dentro del Vigo Vertical las humanizaciones de Paseo de Granada, Pintor Lugrís, Juan Ramón Jiménez, Hispanidad y Serafín Avendaño, esta última reanudada recientemente al tener que esperar dos meses por el permiso arqueológico de la Xunta.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, recordó que el ente provincial aporta casi el 70% del presupuesto de la obra de Pintor Colmeiro, al igual que en otros proyectos del Vigo Vertical. Sánchez puso en valor los 47 millones invertidos por la Diputación en la ciudad desde 2023.