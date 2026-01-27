Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado

¿Quién no recuerda a los niños y niñas con su hucha del Domund pidiendo donativos? Esta imagen pervive ahora con las rifas y sorteos para las excursiones o viajes de fin de curso. Gran parte de ellas están organizadas por el centro educativo, viéndose obligados los profesores a tener que acudir a ellas para controlar y vigilar al alumnado. Esta tendencia está cambiando; y es que la problemática en las aulas y paulatina pérdida de autoridad del docente ha motivado que sean muchos los que ya rechazan tener que viajar con los escolares. «Fai dous cursos si tivemos que chamar a unha empresa para que viaxara cos nenos porque ningún profesor quería ir, e neste ano, por exemplo, preferimos directamente só mantener as excursións en 4º da ESO. En 3º teriamos que contactar coa empresa e decidimos deixar de facelo», comenta Malores Villanueva, directora del IES Álvaro Cunqueiro.

Empresas especializadas

Como este centro, son más los institutos que ante la falta de profesores voluntarios han tenido que contratar a empresas especializadas como Divertos. Al frente de la misma está Marivíc García, quien reconoce que desde la pandemia, esta práctica se ha vuelto constante. «Había muchos profesores que no querían o no podían ir, y por no suspender las excursiones empezaron a constar con nosotros», comenta la monitora.

Varias etapas

Reconoce que el comportamiento del alumnado y la responsabilidad que supone su cuidado es lo que ha motivado esta preferencia por empresas especializadas en organización de excursiones. «Depende mucho de la promoción. Hay años que un mismo centro nos llama para varias salidas y otro curso que nada; y vuelven a llamarnos unos años después. Hay promociones más complejas que otros y prefieren no tener problemas», explica Mirivíc, cuya empresa organiza salidas tanto con alumnos de Educación Primaria, ESO y también Bachillerato.

Sin móviles

En estos años de experiencia, esta profesional cuenta que el alumnado suele tener incluso «más respeto» y mejor comportamiento con ellos que con los docentes por la falta de confianza. «Tenemos unas normas bastante estrictas y aunque al principio protestan, luego lo llevan bien. Saben que si no las cumplen la consecuencia es perder el viaje», añade. Entre las normas de carácter obligatorio está la retirada de los móviles. «No les dejamos usarlos, tenemos un chat con las familias en el que le vamos contando en tiempo real lo que hacemos, mandamos fotos y vídeos y realmente están siempre conectados a través de nosotros. No necesitan más», argumenta Marivíc, ante la posibilidad de que se tomasen fotos entre ellos: «Nos ahorramos este problema».

Seguro escolar

La preferencia por este tipo de acompañamiento a las excursiones motivó que incluso algún docente quisiera participar pero fuera de sus responsabilidades. «Delegan su autoridad en nosotros e incluso llegan a relacionarse con los alumnos de otra manera», reconoce la monitora. Con todo, y aunque el profesorado no viaje, se trata de una excursión o viaje escolar y cualquier suceso que pase, entran en juego los seguros. «El centro tiene el suyo, pero nosotros también y muchas veces las actividades que realizamos también lo tienen. Contamos con 10 monitores o acompañantes por alumno y la experiencia ha sido muy buen», concluye.