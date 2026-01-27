Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP quiere mejorar la futura ordenanza de pisos turísticos de Vigo

Luisa Sánchez celebra abordar la regulación y pide al gobierno local buscar consensos

Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo.

Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo. / FDV

R.V.

Vigo

El Concello de Vigo acaba de acelerar la tramitación de la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico con la aprobación en el Consello de la Gerencia de Urbanismo del proyecto normativo, un texto que según el gobierno municipal «busca proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos y priorizar el derecho a la vivienda», estableciendo parámetros claros para su implantación.

El PP vigués muestra su convencimiento de que es necesario establecer una regulación, celebrando que el gobierno local haya abordado la ordenanza, pero ya anuncia que presentará alegaciones y pide a los socialistas altura de miras para buscar consensos y mejorar el texto.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, apunta que debe establecerse un régimen transitorio para evitar efectos retroactivos, establecerse una diferenciación entre viviendas turísticas ocasionales frente a las de carácter intensivo y que las eventuales zonas saturadas se definan en base a criterios técnicos.

«Ordenar este ámbito es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia en nuestros barrios», destacó Sánchez.

