El PP quiere mejorar la futura ordenanza de pisos turísticos de Vigo
Luisa Sánchez celebra abordar la regulación y pide al gobierno local buscar consensos
R.V.
El Concello de Vigo acaba de acelerar la tramitación de la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico con la aprobación en el Consello de la Gerencia de Urbanismo del proyecto normativo, un texto que según el gobierno municipal «busca proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos y priorizar el derecho a la vivienda», estableciendo parámetros claros para su implantación.
El PP vigués muestra su convencimiento de que es necesario establecer una regulación, celebrando que el gobierno local haya abordado la ordenanza, pero ya anuncia que presentará alegaciones y pide a los socialistas altura de miras para buscar consensos y mejorar el texto.
La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, apunta que debe establecerse un régimen transitorio para evitar efectos retroactivos, establecerse una diferenciación entre viviendas turísticas ocasionales frente a las de carácter intensivo y que las eventuales zonas saturadas se definan en base a criterios técnicos.
«Ordenar este ámbito es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia en nuestros barrios», destacó Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo