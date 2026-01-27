Más obras en Navia para engordar el parque público de viviendas

La Xunta activa la construcción de 16 nuevas viviendas públicas en el barrio vigués de Navia, para las que destinan 4,3 millones y que se ejecutará mediante técnicas industrializadas, con el objetivo de reducir plazos y mejorar la eficiencia y la calidad constructiva. Así lo destacó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta.

En concreto, en la obra se van a instalar piezas prefabricadas de paneles de madera contralaminada, tanto en la estructura como en los cierres, incorporándose también módulos industrializados para ascensores y escaleras. Con este edificio, ya son cuatro los que están levántandose con estas técnicas en Navia, sumando unas 100 viviendas.

Martínez Allegue trasladó también estas cuestiones y otras relacionadas con su departamento en un acto sectorial sobre vivienda organizado por el PP de Vigo.

Críticas

Mientras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió en sus críticas a la Xunta «por anunciar siempre las mismas viviendas para simular que hacen muchas», cifrando en 4.000 los pisos «que deben a la ciudad porque desde que gobiernan solo hicieron 62». El regidor aseguró que el Concello es más diligente en esta materia.