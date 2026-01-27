Nuevo destino al centro de salud Nicolás Peña: ampliar la unidad de suicidio y crear otra de depresión resistente

Reforzar la atención pediátrica y ampliar los servicios de salud mental en el Área Sanitaria de Vigo. Esas son dos de las mejoras que permitirá la próxima apertura del Centro Integral de Salud Mental Olimpia Valencia, según destacó esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la presentación del plan funcional, junto a la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el gerente del área, Javier Puente Prieto. Pero no solo en la calle Lalín. Su estreno dejará vacío el centro de salud Nicolás Peña, en el que se aspira a duplicar la unidad de prevención del suicidio y se creará una nueva de tratamiento de la depresión persistente, entre otros,

Tal y como adelantó FARO DE VIGO, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) estrenará las nuevas dependencia de la calle Lalín en el mes de marzo y, aunque no hay fecha concreta, está previsto que concluya antes de verano. Empezará en la segunda semana por el traslado del centro de salud de López Mora, ubicado en un local alquilado y con deficiencias estructurales.

Se extenderá luego en tres fases más, que implicarán la mudanza de profesionales de otros cinco centros de salud. En cuanto el centro esté rodado, «de forma inmediata» aunque sin fecha concreta, se mudarán los profesionales del centro de salud Nicolás Peña. El tercer paso es la concentración de toda la pediatría de Pintor Colmeiro y Coia también allí y el cuarto, el cambio del resto de consultas de Medicina de Familia desde Calle Cuba y Beiramar. Todavía está en marcha el proceso de negociación de las dos últimas fases.

El CIS Olimpia Valencia, en el que se han invertido 17 millones de euros para adecuar 7.000 metros cuadrados que antes ocupaba la Audiencia Provincial, atenderá a una población de 42.000 personas con una plantilla de 122 profesionales. Salvo 13, el resto son desplazados de otros centros, lo que permitirá «liberar espacio en otros centros de salud, que están muy colapsados» y con dificultades para «incorporar nuevas prestaciones», tal y como señaló Puente Prieto.

El nodo de salud mental

Además, resaltó que atenderá «una necesidad imperiosa» y posibilitará «acciones estratégicas en salud mental» al dejar libre el centro de salud Nicolás Peña para instalar en este inmueble dispositivos especializados. A él se trasladará la unidad ambulatoria de salud mental que estaba trabajando en el hospital del mismo nombre y que solo tenía la mitad de dotación por falta de espacio.

También se mudará allí la Unidad de Prevención del Suicidio, ubicada en el CIS Taboada Leal y que se ha quedado muy pequeña, pero no podía crecer por limitaciones espaciales. Ahora trabaja un equipo con un profesional de Psiquiatría, otro de Psicología y dos de Enfermería. La intención es crear un segundo.

En la última planta del inmueble se prevé ubicar una unidad nueva de tratamiento de la depresión resistente. Los nuevos servicios reforzarán el nodo de atención a la salud mental que, en los últimos años, se ha creado en el complejo del Hospital Nicolás Peña. Pegado a este está también el centro de atención a la drogodependencia Cedro que, desde principios de año también dependen del Sergas.

Nuevas unidades en calle Lalín

Además de las consultas de medicina de familia, pediatría, enfermería, matronas, odontología e higiene dental, farmacia, fisioterapia, nutrición y trabajo social, así como el núcleo administrativo, en el CIS Olimpia Valencia habrá unidades de nueva creación en torno a los ámbitos de la pediatría y la salud mental. Habrá una de atención a pacientes pediátricos con patología crónica compleja. También se creará una consulta de Psicología infantil, para la detección de casos en estado prematuro, y otra de adultos.

También se habilitará una unidad de trastornos de la conducta alimentaria. «Es muy necesaria porque estamos teniendo un importante volumen de pacientes de este tipo», resaltó Puente Prieto y explicó que el grupo de población más afectado es de 12 a 25 años. Será multidisciplinaria con la implicación de profesionales de psicología, psiquiatría, endocrinología, nutrición y pediatría tanto de Atención Primaria como del Chuvi.

Se habilitará, asimismo, un espacio para rehabilitación cardíaca de pacientes estables, que trabajarán con fisioterapeutas, enfermería formada, nutricionistas y trabajadores sociales para implementar cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio o modificar tratamientos, entre otras cuestiones.