Entender el ADN a través de los Lego: el Hospital Álvaro Cunqueiro acerca la medicina a los más jóvenes

Un vaso de plástico, unas gotas de saliva y unas piezas de Lego bastan para explicar qué es el ADN y cómo se investiga el cáncer. Así arranca «ADN, Lego e superpoderes», una actividad divulgativa que apuesta por un lenguaje sencillo y formatos participativos para acercar la ciencia a los más jóvenes y mostrarles, desde dentro, cómo funciona la investigación biomédica.

Los primeros en compartir la experiencia han sido los alumnos del club de ciencias del IES A Paralaia, en Moaña. Sofía, profesora de biología en el centro, resalta los beneficios de estas iniciativas: «Facer ciencia dunha maneira lúdica, que o alumnado se aproxime á realidade e esté en contacto cos profesionais do propio hospital, é fundamental».

Los estudiantes comenzaron su jornada en el Álvaro Cunqueiro con una clase teórica sobre hábitos saludables, el cáncer y cómo el ADN juega un papel fundamental en el desarrollo de su tratamiento.«La participación fue muy alta», explica Manuel Pino, investigador predoctoral. Las preguntas se centraron en entender la enfermedad, «es algo que está muy estigmatizado, no llegan a saber qué es y qué consecuencias tiene», concreta.

El grupo estaba formado por 30 chicos y chicas de entre 12 y 13 años. Una edad que la proferora del instituto califica como «esencial» para despertar el interés por las ciencias: «Os rapaces entran en primeiro con ganas de todo, de aprender, de preguntar e de saber». Así lo demostraron en la práctica.

Estudiantes realizan la actividad con los Lego / Alba Villar

Divididos en pequeños grupos, cada uno debía reconstuir un «genoma modelo», con piezas de colores asociadas a una base aminoacídica. Después les proporcionaron diferentes secuencias con mutaciones y se convirtieron en investigadores: su misión era descubrir qué «superpoder» ha adquirido su célula del sistema inmune gracias a las mutaciones. Este superpoder permite identificar y combatir una célula tumoral. «Lo hicieron muy rápido», asegura su profesora. La siguiente actividad y «la favorita» de los alumnos consistió en ver su ADN que extrajeron de su propia saliva.

Grupo de Investigación Oncológica Traslacional

La actividad está financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y organizada por la Unidad de Cultura Científica de Galicia Sur. En concreto, el encargado de llevarlo a cabo fue el Grupo de Investigación Oncológica Traslacional. Estos profesionales se encargan de traducir los avances científicos en tratamientos que mejoren la vida de las personas con cáncer. «Trabajamos en estrecha colaboración con el departamento de oncología para ofrecer herramientas que ayuden a seleccionar mejor a los pacientes y a diseñar tratamientos más personalizados», explica Mónica Martínez, una de las investigadoras principales del grupo. La especialidad del equipo se centra en la inmunoterapia, una estrategia que busca que el propio sistema inmune del paciente reconozca y combata las células tumorales.

Su trabajo no se limita al laboratorio. Los investigadores están comprometidos con la divulgación científica. «Creemos que la sociedad necesita entender en qué estamos trabajando porque en la lucha contra el cáncer vamos todos a una», especifica Martínez. Además, buscan competir contra el prejuicio de que la investigación avanzada se da solo en grandes ciudades. Talleres como «ADN, Lego e superpoderes» permite a los estudiantes conocer cómo se hace ciencia en Vigo.