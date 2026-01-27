La fiscal pide 20 años en un psiquiátrico para el acusado de matar a su hermana en Vigo

Una alteración psíquica como causa de los hechos o a consecuencia de ellos. Esta será la gran cuestión que se busca dilucidar en el juicio con jurado popular contra Juan D. E., acusado del asesinato de su hermana María del Carmen, de 71 años, cuando acudía a visitarlo a su casa de Lavadores en abril de 2024.

La Fiscalía solicita para él una pena de 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario –solo hay 2 en España– al considerar que tenía anuladas en el momento del crimen sus facultades intelectivas y volitivas: no sabía ni comprendía lo que hacía debido a la esquizofrenia paranoide y el trastorno mental que padece.

25 años de prisión

En cambio, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima no descarta que dicha alteración cognitiva se produjera «después» del asesinato y no en el momento de los hechos, cuyo origen podría estar en una discusión por cuestiones económicas. Así, reclama para el acusado una pena de 25 prisión, o alternativamente, su internamiento en un centro psiquiátrico durante este mismo periodo.

Ducharse o colocar el dinero

De este modo, el peso del juicio recaerá en los médicos-forenses y peritos que testificarán para tratar de dilucidar si dicho brote psicótico motivó el crimen o sobrevino a él. Para la familia, el hecho de que Juan D.C. se duchara después del crimen o incluso que el sobre del dinero que le llegó a dar su hermana el día del asesinato «lo hubiera colocado perfectamente sobre la mesa de la habitación», podría llevar a concluir que el brote fue consecuencia y no causa del crimen como sostiene el Ministerio Fiscal.

Responsabilidad de la FUNGA

Con todo, la acusación particular no deja la total responsabilidad del crimen en manos de Juan D.E., sino que también señala a la FUNGA –organismo de la Xunta encargado de la tutela e incluso del cuidado del investigado– como responsable civil subsidiaria por no haberse «preocupado» por la situación del hombre, que llevaba varios meses sin tomarse la medicación para tratar su esquizofrenia.