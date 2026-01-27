Estudantes de Vigo aprenden oficios tradicionais: elaboración de zocos e pandeiretas
O programa da Xunta, «Artesanía da escola» achega a tradición e a creatividade aos colexios con obradoiros e materiais educativos
Os máis pequenos de Vigo tiveron a oportunidade de coñecer de cerca dous oficios artesanais galegos grazas ao programa Artesanía na escola, impulsado pola Xunta de Galicia. No CEIP Virxe do Rocío, o artesán de percusión tradicional Xosé Manuel Sanín e a zoqueira Elena Ferro realizaron demostracións prácticas, achegando aos escolares o proceso de creación das pandeiretas e dos zocos de madeira. Sanín trasladouse ao CEIP Seis de Nadal, para explicarlles aos alumnos a historia e fabricación deste instrumento, un dos máis característicos da música tradicional galega.
Artesanía na escola comezou no ano 2023. O programa ten como principal obxectivo achegar os oficios artesanais e os valores da artesanía aos nenos e nenas de colexios de toda Galicia. Busca por en valor o produto feito á man e do profesional da artesanía como creador e como transmisor de coñecementos; divulgar os vellos saberes e amosar os novos oficios vinculados a unha artesanía máis contemporánea; transmitir os valores vinculados a un consumo responsable, á produción local e sustentable e á economía circular. Ademáis, promove o relevo xeracional nestes oficios.
O programa consiste na creación de diferentes unidades didácticas monográficas sobre oficios artesanais que se lle envía aos centros participantes para poder traballar cos alumnos. Cada unha fala dun oficio concreto a través da traxectoria dun artesán ou artesá, co obxectivo de facilitarlle ao alumnado a comprensión do tema e tamén coa intención de que eses profesionais poidan visitar algúns dos centros que están a participar no programa. A Fundación Artesanía de Galicia está a traballar xa coa terceira das unidades didácticas, Eu son artesán de figuras de pan. Centrada na elaboración dos tradicionais amuletos de miga de pan típicos de Santo André de Teixido , os sanandresiños, moldeados con fariña e pintados á man a través do artesán Jorge Bellón. En breve comezarán coas primeiras demostracións en centros de ensino.
