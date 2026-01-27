Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza

Aparcar en el centro de Vigo es una odisea no solo durante las navidades, cuando miles de turistas vienen en sus coches a la ciudad, sino también el resto del año. La demanda es enorme y la oferta es insuficiente. Prueba de ello es que en los principales parkings subterráneos de la ciudad están llenos durante las horas punta del día, pero es que además no tienen plazas disponibles para que residentes de la zona o trabajadores puedan alquilarlas. Desde el estacionamiento de Rosalía de Castro, uno de los que más actividad tienen de la ciudad, afirman tener una lista de espera de unas doscientas personas. «Esto no se mueve», reconoce un empleado del parking, en referencia a que hay muy pocas bajas de clientes y por tanto los que están interesados en entrar siguen esperando.

Sumando todos los aparcamientos del centro que no tienen plazas disponibles, hay más de quinientos clientes que están aguardando a que se les asigne una plaza. «Ahora mismo nosotros tenemos una lista de espera de 80 personas que están interesadas en alquilar algunas de las plazas. Estamos completamente llenos, llevamos ya tiempo así. Nos es imposible atender tanta demanda», traslada una empleada del parking de Plaza de Portugal, reformado en 2018 por la empresa que gestiona la instalación, Empark, tras una inversión de 1,3 millones de euros.

Otro aparcamiento estratégico por su ubicación es el de Praza da Estrela. Y también están llenos hasta la bandera. Solo les quedan plazas para alquilar disponibles en horario nocturno, pero los que quieran disponer de estacionamiento las 24 horas del día o en horario diurno necesitan también esperar a que se libere alguna de las que están ya ocupadas. «En nuestro caso la espera es variable, puede ser de un mes y medio, pero depende de varios factores», apunta un empleado.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que disponen de una plaza de aparcamiento en alquiler en los parkings privados de Vigo la mantienen durante todo el año. Y es que por lo general son residentes que viven en la zona y no cuentan con garaje en su edificio o trabajadores, que también necesitan un lugar donde resguardar su vehículo durante su horario laboral. Los que sí dejan su plaza son clientes que tienen en Vigo su segunda residencia y solo la utilizan cuando vienen de vacaciones o en días libres, y por tanto vuelve a salir en alquiler para alguna de las personas que están en lista de espera.

Bonos que no garantizan plaza

Hay parkings subterráneos de Vigo que directamente no ofrecen plazas de aparcamiento en alquiler sino que apuestan por distintos tipos de bonos, ya sean mensuales o por días. Por ejemplo, el estacionamiento de Urzaiz, otro de los más emblemáticos de Vigo. Uno estándar sería de lunes a sábado por 130 euros al mes. Pero hay que tener en cuenta que esos bonos te garantizan únicamente el acceso al parking, pero no la plaza. Es decir, se puede dar el caso de que alguien que lo tenga contratado llegue por la noche y esté todo completo. No obstante, apunta el personal, en su caso hay una enorme rotación y quedan plazas libres de forma constante. Es decir, los clientes esporádicos que entran con su coche tienen los mismos derechos que los que cuentan con un bono y no hay plazas especiales reservadas para los segundos.

Este colapso de los parkings de la ciudad se produce en un momento en el que están llevando a cabo numerosas mejoras para que el proceso de aparcamiento para los clientes sea lo más fácil y rápido posible. Por ejemplo, la mayoría ofrecen la opción de pagar con telepeaje (el conocido Vía T). De esta forma, el acceso se abre sin necesidad de recoger ticket, al igual que durante la salida.