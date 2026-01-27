Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo desvela el calendario para el pago de impuestos 2026: días para abonar el IBI, la basura o el rodaje

Los contribuyentes tienen ya a su disposición las fechas de pago voluntario o el día límite para domiciliar sus recibos

Ventanilla de recaudación en la lonja del Concello de Vigo.

Ventanilla de recaudación en la lonja del Concello de Vigo. / Marta G. Brea

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Vigo ha publicado ya uno de los calendarios menos deseados del año: el de pago de impuestos. El Concello de Vigo ha expuesto este mes de enero en su plataforma web las fechas en las que los vigueses deberán abonar tasas como la de recogida de basura, IBI, rodaje... Algunos de ellos, al igual que otros precios públicos, con subidas de hasta el 4% en 2026.

El calendario del contribuyente de Vigo 2026, como en años anteriores, solo contempla el pago de un impuesto en el primer semestre del año. Será el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (también conocido como rodaje). El periodo voluntario para pagarlo arrancará el 1 de abril y finalizará el 1 de junio de 2026.

A continuación podrás consultar todas las fechas clave en las que deberás pagar cada uno de los impuesto de Vigo en 2026, el día que se te cobrará si lo tienes domiciliado o el plazo del que dispones para domiciliarlo.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):

Atasco en la calle Coruña de Vigo

Coches circulando por una calle de Vigo

  • Inicio periodo voluntario: 1 de abril de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 1 de junio de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 1 de junio de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 9 de marzo de 2026.

Tasa por la recogida de basura en las viviendas:

  • Inicio periodo voluntario: 1 de julio de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 31 de agosto de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 31 de agosto de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 8 de junio de 2026.
Un camión de la basura de Vigo

Un camión de la basura de Vigo

Exacciones unificadas industriales (basura industrial):

  • Inicio periodo voluntario: 31 de julio de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 30 de septiembre de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 30 de septiembre de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 24 de junio de 2026.

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):

  • Inicio periodo voluntario: 1 de septiembre de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 2 de noviembre de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 2 de noviembre de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 10 de agosto de 2026.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI):

Vista aerea del Puerto de Vigo

Vista aérea de la ciudad de Vigo. / Ricardo Grobas

  • Inicio periodo voluntario: 1 de septiembre de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 2 de noviembre de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 2 de noviembre de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 10 de agosto de 2026.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES):

  • Inicio periodo voluntario: 1 de septiembre de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 2 de noviembre de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 2 de noviembre de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 10 de agosto de 2026.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica:

  • Inicio periodo voluntario: 1 de septiembre de 2026.
  • Fin periodo voluntario: 2 de noviembre de 2026.
  • Cargo en cuenta de los recibos domiciliados: 2 de noviembre de 2026.
  • Fecha límite para presentar la solicitud de domiciliación para que sea efectiva en el año en curso: 10 de agosto de 2026.

TEMAS

